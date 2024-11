Existuje „červená čára“, říká o sněmovních výrocích Decroix. Vondráček mluví o etickém kodexu

„Sněmovna nemá být divadlem,“ konstatovala místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix. Říká, že existuje „červená čára“, kterou by politici neměli překračovat, protože mají odpovědnost. Podle předsedy ústavně-právního výboru sněmovny Radka Vondráčka (ANO) nahrazuje verbální střet ten „skutečný“. Za slovní zásobu na půdě sněmovny je podle něj zodpovědný každý individuálně. Byl by rád za to, aby se k sobě poslanci chovali co nejlépe, obě strany však dle něj musí začít u sebe. Měl by prý být přijat etický kodex. Místopředsedkyně dolní komory Olga Richterová (Piráti) upozornila na to, že v parlamentu je spousta prostoru, kdy lze „uchvátit“ čas pro vlastní politické zájmy. O problematice výroků ve sněmovně debatovali v Událostech, komentářích.