Evropa musí být silná a demokratická, shodli se politici na summitu v Praze

Na úvod summitu vystoupil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Podle něj je pro budoucnost Evropy klíčové, jak se vypořádá s brutální agresí Ruska vůči Ukrajině a stále agresivnějším postojem Moskvy vůči Západu. Evropská unie také musí mít v následujícím období ambici stát se globálním hráčem, proto je třeba rychle jednat mimo jiné v oblasti rozvoje obranného průmyslu, dodal.

Podpora Ukrajiny je podle Lipavského pro všechny nutností. „Ruské vítězství by znamenalo méně bezpečnou a nestabilnější Evropu,“ podotkl. Na tom, jak uspěje v boji s ruskou agresí, závisí bezpečnost a prosperita kontinentu, dodal.

Evropská unie a členské státy stojí po nových volbách do Evropského parlamentu podle Lipavského před složitějšími úkoly než před pěti lety. EU si podle něj musí vybudovat pozici globálního hráče, a to jak z geopolitického, tak z ekonomického hlediska. „Mezinárodní řád, jak jsme ho znali, se hroutí a my musíme reagovat,“ zdůraznil. Evropa podle něj musí mít autoritu a úspěšnou strategii, aby zůstala globálním hráčem respektovaným ostatními mocnostmi, jako jsou Spojené státy americké nebo Čína.