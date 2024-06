Dozorci ve věznicích podávají výpovědi

Podle dozorců to bude velmi těžké. „To hlavní, co asi trápí většinu z nás, je, že nás vedoucí pracovníci nutí porušovat služební zákon, co se týče čerpání přestávek,“ popsal anonymně jeden z dozorců, který pracuje v jiné věznici, kde schází čtyřicet lidí.

Na přestávku mají dozorci nárok každých pět odpracovaných hodin – kvůli nedostatku personálu je to ale prakticky nemožné. „Musíme tu přestávku nalhat tak, že jsme ji měli v nějaký čas, ale ve finále v ten čas děláme jinou činnost. Jsme vyloženě vidět na kamerách,“ upozornil dozorce.

Michailidis tvrdí, že o tom neví. „Z žádných výstupů z kontrol, které se zaměřují na dodržování pracovního práva. A nevím o tom ani neformálně,“ kontroval. Hromadným odchodům z věznic chce zabránit několika opatřeními. „Hovoříme o změnách výše stabilizačního příplatku v těch věznicích, kde je opravdu nejhorší situace,“ dodal.

Ministr financí slíbil 300 milionů korun

A pomoc slibuje i vláda. „Teď už i pan ministr financí potvrdil, myslím, že při interpelacích, že nějakých 300 milionů korun bude putovat do vězeňské služby,“ prohlásil ministr spravedlnosti Blažek.

Minimálně dalších 200 milionů na provoz ale bude věznicím stále chybět. To, kde je vzít a jak situaci stabilizovat, bude v úterý řešit ředitel věznic s ministrem spravedlnosti.

Vězeňská služba se přitom s nedostatkem zaměstnanců potýká dlouhodobě. Aktuálně jí chybí deset procent dozorců a strážných. Nedaří se jí tak obsadit 740 služebních míst. Na vině jsou podle odborníků i nízké platy, nástupní činí necelých 32 tisíc korun. Nové lidi proto láká i na náborový příspěvek, který dělá až 150 tisíc korun.

Možné východisko – více alternativních trestů

K uvolnění kapacity ve věznicích má pomoct novela trestního zákoníku. Resort nyní řeší, za co všechno by nemuseli soudci trestat vězením, aby se kárným zařízením ulehčilo. Za mřížemi si podle statistik odpykávají trest tisícovky lidí, kteří by jinak nemuseli. Soudy by tak mohly místo vězení udělovat více alternativních trestů.

„Máme asi pět až šest tisíc vězňů ‚Jean Valjeanů‘. (…) To jsou ty proměňované recidivy, kdy ve finále někdo za dvě konzervy, které ukradne, dostane dva roky,“ popsal ministr spravedlnosti Blažek. To se týká i případu z obchodního domu, kdy policie dopadla pachatele, který byl později odsouzen za tři krádeže k roku vězení. Jiný zloděj se zase do výkonu trestu vrátil po čtyřech měsících na svobodě – vykrádal v době provozu obchody.

„Kdyby něco odlehčilo věznicím, tak kdybychom například přestali odsuzovat neplatiče výživného k nepodmíněným trestům,“ podotkla senátorka a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (nestr.).