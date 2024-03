Od léta budou v tuzemsku opět dostupné náramky pro odsouzené v domácím vězení

Snižování recidivy a vysokého počtu vězňů je jedno z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podle ní je potřeba investovat mimo jiné do digitalizace, jako jsou elektronické náramky. Ty by v Česku měly být znovu dostupné od léta. Využívat se budou pro odsouzené v domácím vězení. Loni soudy tento typ alternativního trestu uložily ve čtyřiašedesáti případech.

„Bude to sedm set takových zařízení, která budeme moci používat pro odsouzené. Samozřejmě soudci mohou udělovat alternativní tresty bez problému i dnes, protože Probační a mediační služba to dokáže zajistit kontrolou,“ vysvětlil mluvčí této služby Martin Bačkovský.

Dříve se při takovém trestu používaly sledovací náramky. Ty zaznamenávají nepřetržitý pohyb odsouzeného a jeho kontrola je tak snazší. Znovu by měly být k dispozici od léta.

Nikolas Lexa měl soudně uložený trest domácího vězení. Mohl pouze do práce a v přesně stanovený čas měl povolené vycházky. Pravidelně ho kontrolovali úředníci. „Bylo to třeba dva dny po sobě, pak třeba tři dny nic, namátkově. Nikdy jsem nevěděl, kdy přijdou,“ popsal.

„Podle nedávné studie ze Švédska domácí vězení ve srovnání s klasickým vězením u krátkých trestů za bagatelní trestné činy dokonce o něco snižuje recidivu a zlepšuje také pracovní vyhlídky trestaných osob,“ vysvětlil vedoucí Katedry ekonomie a empirických právních studií Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen NERV Libor Dušek.

Poradenství pro lidi ve výkonu trestu

Zároveň je podle NERV potřeba investovat do podpůrných služeb, jako je například poradenství pro ty, kteří jsou ve vězení. Už před propuštěním těchto lidí by se pak mělo pracovat na tom, aby se dokázali začlenit do běžného života.

To už se sice děje, ale i ministerstvo spravedlnosti mluví o tom, že by se tato práce měla zlepšit. „Pro nás je vedle snižování vězeňské populace důležitý i rozměr bezpečnosti a zachování toho, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě,“ řekl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN).

Nikolas Lexa byl v domácím vězení patnáct měsíců. Za tuto možnost byl rád už proto, že mohl chodit do práce a starat se o ženu a děti.