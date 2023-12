Dostáváme se zpátky k dobrým číslům, říká Fiala. Babiš obviňuje vládu z devastace, shodu mají ohledně Izraele

„To bych chtěl podpořit a říct, že to je dobrá zpráva,“ konstatoval Fiala. Je rád, že podpora Izraele jde napříč politickým spektrem. Hamás zaútočil na židovský stát 7. října, zavraždil přes dvanáct set lidí a více než dvě stě dalších osob vzal do Pásma Gazy jako rukojmí. Izrael v odvetě zahájil rozsáhlou ofenzivu v Pásmu Gazy ve snaze Hamás zničit. Jako první zahraniční státník po útoku Hamásu ze 7. října už 10. října navštívil židovský stát šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Koncem října do Izraele přiletěl také Fiala.

Případ shody přineslo v debatě téma Izraele. „Já myslím, že tam máme stejný názor, že my tu pozici podporujeme,“ řekl Babiš ohledně pozice české vlády k židovskému státu. Ostatně když letos 10. října sněmovna odsoudila teroristický útok teroristického hnutí Hamás proti Izraeli, hlasovali pro to všichni přítomní poslanci, tedy včetně všech přítomných poslanců ANO.

Rozkol mezi Fialou a Babišem je v případě Ukrajiny. Šéf opozičního ANO vyčetl premiérovi, že „kašle na lidi“ a stará se jenom o Ukrajinu. „Děláme správnou věc, když pomáháme Ukrajině,“ prohlásil Fiala.

Česká pomoc Ukrajině podle předsedy vlády stála zhruba 38 miliard korun. Z toho deset miliard bylo určeno krajům, obcím nebo občanům na ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Pracující Ukrajinci mezitím podle premiéra zaplatili 18 miliard korun na odvodech, protože už 120 tisíc z nich našlo uplatnění na trhu práce. Dalších 18 miliard získalo Česko jako kompenzaci za vojenskou pomoc. „Dvojnásobek hodnoty, kterou jsme vůbec na těch zbraních poskytli,“ podotkl premiér.

Fiala čeká příští rok lepší ekonomickou situaci, Babiš obviňuje vládu z devastace

Co se týče domácího hospodářství, podle Fialy v příštím roce začne tuzemská ekonomika růst, díky nižší inflaci porostou reálné mzdy a současně se budou snižovat ceny potravin. „Teď se dostáváme zpátky k dobrým číslům, to je dobrá zpráva pro celou zemi. Měla by z toho mít radost i opozice, která to dobře myslí s naší zemí,“ řekl.

Babiš však namítá, že vláda svými kroky způsobila propad reálných mezd. Kabinet podle něj nezvládl inflaci a vyhovuje mu, když je vysoká, protože má díky ní vyšší rozpočtové příjmy. „Jste nekompetentní vláda. Výsledek je, že devastujete zemi a budete v tom pokračovat příští rok,“ řekl.