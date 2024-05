Členství v EU je katastrofou, říká Sogel z hnutí Referendum – Hlas Lidu a žádá vystoupení z Unie

Nám už je z Evropské unie vesměs jen oznamováno, co se bude nebo nebude dít. A kdybychom nedej bože chtěli vystoupit z EU, tak nám to vlastně není umožněno.

Jestli se ptáte na témata od nás, tak je to pravda, pravda a pravda. Otevřít oči a donést do Evropské unie ducha toho běžného člověka, protože spousta lidí buď nechápe, o čem je Evropská unie, nebo naopak chápe až moc dobře a bohužel se cítí nedocenění: Protože je sice pěkné, že můžeme volit europoslance, ale nemáme možnost se vyjádřit ke všem otázkám, které se tam probírají.

Dvacet let našeho členství v Evropské unii je dlouhá doba, od níž se hodně změnilo. Můžeme říct, že tady přišla Lisabonská smlouva, která defacto všechny věci, které nám Evropská unie na začátku slibovala, úplně zhatila. Úplně otočila celou Evropskou unii, celý její smysl. Pro mě je to katastrofa.

Co přesně chcete v Evropském parlamentu prosadit? Čemu chcete naopak zabránit?

Chtěli bychom prosazovat hlavně pohled obyčejného člověka. Jezdíme teď po České republice a bavíme se s lidmi o tom, jestli chtějí setrvat nebo zůstat v Evropské unii. O tom, co jim vadí. Otázky, které teď pokládáte mně, jsme pokládali lidem v České republice. A běžní občané prostě nevidí žádný potenciál, žádnou změnu.

Chtěli bychom přiblížit Evropskou unii celkově. Nejen občanům, ale i europoslancům.

A jak toho chcete dosáhnout?

Říkat v Evropské unii to, co si tady lidé opravdu myslí. Ne to, co jim někdo předkládá v Evropském parlamentu. Říkat na rovinu, co lidé probírají, co jim vadí. A na těch změnách pracovat. Protože to, kam to spěje, je bohužel jenom diktát.

Takže co byste změnil?

Rétoriku. Tady se musí začít mluvit a poslouchat ten lid, protože ve chvíli, kdy vyšleme jednadvacet poslanců z nějaké země do nějakého velkého kolosu a chceme se bavit o tom, že budeme jeden velký pěkný tým, a hrajeme v uvozovkách s těmi jednadvaceti lidmi, kteří se bohužel do Evropského parlamentu nebo do jakéhokoli politického křesla dostali lží. Tak to prostě je.

Předvolební sliby velkého množství lidí, kteří tam dneska sedí, byly o něčem jiném, než se děje ve skutečnosti.

Měla by se Evropská unie podle vás rozšiřovat? Koho případně přijmout, koho ne a proč?

Ať si Evropská unie v uvozovkách dělá, co chce. Jestli se chce rozšiřovat. Pokud jsou země, které by chtěly vstoupit i za těchto podmínek, které se dnes dějí, ať se rozšiřuje. Pro nás je ale směrodatné celostátní referendum o vystoupení z Evropské unie. Za mě osobně, ale není to směrodatné, protože pro mě je důležité to, co chtějí lidé ve většině, bych chtěl vystoupit z Evropské unie.

Dosud nefungovala žádná společná pravidla týkající se migrace. Jak hodnotíte reformu migrační politiky, která by měla platit od roku 2026?

To je tak otevřené téma, že bychom u něj mohli sedět celý den i večer. Lepší otázka by byla třeba pandemická smlouva.

Samozřejmě je to o diskusi s občany. Můj osobní názor není důležitý, chtěl bych znát názor většiny. Za mě – migrační pakt, který se chystá, je hloupost.

Měla by podle vás Evropská unie dál pomáhat Ukrajině, případně jakým způsobem?

Jde o ošemetné téma, choulostivou věc. Máme pomoc a pomoc. Jsem zastáncem toho, že bychom měli pomoct každému státu, který se dostane do nějakého konfliktu. Po humanitární stránce určitě, ale za mě osobně je strašnou chybou posílat někam zbraně. Protože to samozřejmě rozvíjí další a další nenávist.

Podporujete plán Evropské unie na záchranu klimatu, takzvaný Green Deal?

Je to další velký splácanec hloupostí. Řešíme Green Deal, řešíme Ukrajinu v uvozovkách celorepublikově. Každý se na to obrací, nicméně pandemická smlouva je problém, který se teď bude schvalovat. Na Staroměstském náměstí proto budeme dělat 27. května od 12:00 akci, kde půjdeme podat odpor proti jejímu podpisu. Nevím, jestli o tom média vůbec hovoří, bylo by dobré se podívat na stránky WHO.