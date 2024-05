Chybí respekt k lidem, kteří dokáží realizovat velké věci ve veřejném prostoru, míní Gebrian

„On ji vlastně odblokoval z toho veřejného prostoru. Vy jste vstoupili do galerie, prošli jste chodbou a najednou jste se ocitli u kašny sami. Odblokované jste měli okolní domy, auta, ten zvuk byl daleko silnější, takže se to jmenovalo Vnímání. Bylo to zesílení nějaké věci, ne sebrání,“ sděluje architekt.

Do jistý míry rozumí tomu, že je Máj památkově chráněný, neboť ve své době byl dost unikátní, dnes to ale podle něj moc lidí „nedojme“. „Z jedné strany je k tomu přistavěný obchodní dům Quadrio od Jakuba Ciglera. Tam bývala velká prosklená eskalátorová hala Máje, která z jihu dostávala světlo, díky tomu pronikalo hluboko do interiéru a já jsem to miloval. V momentě, kdy jste ten dům dostavěli takhle a o to světlo jste přišli, tak podle mě ztratil jednu ze svých hlavních hodnot,“ míní Gebrian.

V architektuře se podle něj nesnadno hledá hranice mezi soukromým a veřejným. „V momentě, kdy expozice vstupuje do veřejného prostoru a je viděna spoustou jiných lidí, tak vlastně rozumím tomu, že jiní lidé mají tendenci do toho mluvit a nějakým způsobem tam chránit nějaké památkové hodnoty. Ale to nejsem já, nejsem v žádné pozici člověka, který by to buď schvaloval, nebo spolurozhodoval, a proto jsem vlastně říkal, že na tom mém názoru moc nezáleží,“ přemítá Gebrian.

„On je schopen ty věci vymyslet a realizovat, což je mimochodem zatraceně těžká práce a podle mě si to spousta lidí vůbec neuvědomuje. Myslí si, že to je něco jednoduchého. Ale ono opravdu zorganizovat to a postarat se o to, aby to vzniklo, aby to fungovalo, jednoduché není,“ sděluje.

„Nikdy na to nezapomenete“

Blízká je mu je například práce Kryštofa Kintery. Zmiňuje památník Z vlastního rozhodnutí – Memento mori, který je věnovaný lidem, kteří si vzali život na Nuselském mostě.

„Je to vlastně standardizovaná lampa veřejného osvětlení, která je lehce upravená, takže nesvítí dolů, ale svítí nahoru na most. Jestli se nepletu, tak náklady byly v řádu desetitisíců nebo nižších statisíců, žádná fascinující částka. Ale Kryštof nasadil obrovské úsilí, aby dosáhl toho, že lampa svítí 24 hodin denně, což vůbec není jednoduchý, protože je napojená na ostatní standardní lampy, které se normálně vypínají, když je světlo,“ popisuje instalaci, již doplnil text básníka Petra Borkovce.

„Každému doporučuji, až tam někdy bude, aby si to přečetl, protože je to přesné, není tam slovo navíc. A když si to přečtete, tak vás zamrazí a už na to nikdy nezapomenete. Mám na tom rád to, že 99 procent lidí to možná neuvidí, přehlédne (...) Zdá se mi, že takové vstupování do veřejného prostoru, kde je něco vlastně neviditelné, ale v momentě, kdy zjistíte, co to je, tak už to nikdy nezapomenete, je něco, co je mi bližší,“ nastínil Gebrian.

Nejsložitější parcela v Praze

Podle Gebriana by Praze prospělo, kdyby se dotáhla realizace nové Vltavské filharmonie. Podle něj by se ukázalo v očích celého světa, že jsme toho schopni, navíc na snad nejsložitější stavební parcele v metropoli. Má se navíc jednat o objekt s extrémními nároky na kvalitu a provedení.

„Když se na to podíváte, tak zjistíte, že je to dopravně neuvěřitelně zatížená křižovatka, kde se potkávají automobily, metro, tramvaj, pěší, blízko je Vltava. Vzniká tam nová čtvrť, mimoúrovňové křížení a nad tím má vzniknout ještě něco, co je docela náročné na akustiku,“ popisuje.