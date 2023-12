Česko má další zápis na seznamu UNESCO, uspělo s nominací ruční výroby skla

Zápis na seznam UNESCO oceňují i samotní skláři. Podle generální ředitelky firmy Preciosa Lighting Lucie Karlové je Česko unikátní v tom, že v zemi stále existuje velká škála živých sklářských technik. Přenos schvalovacího jednání ve výše zmíněném muzeu v Jablonci nad Nisou sledovaly desítky lidí a vyhlášení rozhodnutí provázel jásot a cinkání skleniček se šampaňským.

Je to úžasný pocit, velká chvíle pro všechny, kdo mají rádi sklo, a hlavně pro ty, které sklo živí a kteří se tím zabývají, reagovala na výsledek ředitelka muzea Milada Valečková. I díky úsilí jabloneckých kurátorů se podařilo do nominace prosadit i další sklářské techniky. „Nejen foukání skla na huti, ale zapsaly se i kahanová práce, studené techniky, bižuterní kameny, zpracování bižuterie,“ dodala.

„Je to strašně důležité pro Preciosu, pro region i pro sklářství jako takové, ale je to pro nás i velký závazek. Je to potvrzení, že to, co děláme, má smysl, má to budoucnost, měli bychom si toho cenit, měli bychom si to hýčkat a měli bychom to rozvíjet. Hlavně se nám podařilo do UNESCO dostat pestrost (technik),“ souhlasí Karlová.

Zapsáno je i sokolnictví či loutkářství

Česko má od nynějška na seznamu UNESCO devět zápisů. Kromě verbuňku jde o masopustní průvody s maskami na Hlinecku, sokolnictví, slováckou Jízdu králů, české a slovenské loutkářství, techniku zdobení textilu modrotiskem, výrobu vánočních ozdob ze skleněných perel a vorařství.

Mezivládní výbor UNESCO ve středu kromě návrhu s českou účastí rozhodl o rozšíření seznamu například o italskou operu, tkalcovské techniky v Laosu, thajské oslavy nového roku či intarzování pomocí perel v Ázerbájdžánu a Turecku.