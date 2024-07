Bouře působí miliardové škody, důsledná dokumentace je klíčová

Více než půlmiliardové škody jen za červenec – taková je bilance série silných bouřek v Česku. Pojišťovny ale ještě nemají všechno vyčíslené. Nejčastěji jim lidé hlásí poškozené střechy domů a auta po krupobití. Další škody napáchaly lokální záplavy, kterým by se ale často dalo zabránit, například pozemkovými úpravami.

Miliardové škody

Škodám se nepodařilo zabránit ani v jižních Čechách. Bouřka se minulý týden přehnala přes jeden z mála zachovalých funkčních hamrů. V kovárně Buškova hamru se voda vyšplhala na 79 centimetrů a turisté se tam ještě nějakou dobu nepodívají. Do odvolání zůstává zavřený.

Živelné pohromy způsobily klientům pojišťoven jen v prvním pololetí škody v řádu miliard korun. Oproti loňskému roku je nárůst v desítkách procent. Bouřky se silnými lijáky letos přišly o měsíc dřív než obvykle – už ve druhé půlce května.

Při škodách způsobených přírodními živly je klíčové všechno zdokumentovat – ideálně nafotit a sepsat seznam poničených věcí. Teprve pak by měli lidé začít uklízet. Pojišťovně není nutné hlásit událost ihned – je možné to udělat později, a to i on-line nebo poslat dokumentaci poštou.

Pustošení lesů

Bouře pustošily také lesy a na řadě míst hrozí pády vyvrácených stromů. V zasažených oblastech budou lesníci pracovat i měsíce. Nejvíce škod způsobily v jižních Čechách – a to i poblíž významných turistických cílů. Jen Lesy ČR odhadují škody na desítky milionů korun.

„Větrná smršť přišla přes hrad Landštejn z jihozápadu. Rozdělila se na dvě větve, (...) jsou popadané stromy až do Landštejnské přehrady,“ popisuje situaci lesní správce Jiří Pavlík. Bouře během půl hodiny poničila na dvacet tisíc metrů krychlových dřeva. To je pětina běžné roční těžby v této oblasti. Lesníci už následky odstraňují s pomocí těžké techniky, práce potrvají ještě minimálně dva měsíce. Tedy právě v období, kdy na hrad míří nejvíce turistů a cyklistů.