Bleskové povodně na Přerovsku utrhly hráz rybníka

„Byla to blesková povodeň, během okamžiku se vylil potok, škody jsou v řádech milionů korun, jsme ale rádi, že nejsou na životech. Celý střed obce je zdevastovaný vodou. Máme roztrženou hráz rybníka, který je nad obcí Šišma, což je pro nás nyní hlavní krizová situace. Náhradní bydlení jsme zajišťovat nemuseli, nakonec jsme to zvládli tak, že jsme obyvatele evakuovat nemuseli. Nicméně je to pořád ve hře kvůli poškozené hrázi nad obcí. Čekáme na příjezd odborníků, kteří nám řeknou, zda bude nutná,“ řekl starosta Šišmy Marek Krystek (SNK - Šišma je jen jedna).

Plavala auta i pračka

„Jsme vesnice umístěná v dolíku, vzhledem k tomu, že tři týdny už prší, byla půda tak nasycena, že se vše valilo z okolních polí. Při normálním stavu má náš potok na šířku metr a sotva teče, nyní byl v šířce Bečvy, tedy zhruba dvacet pět metrů. Bral vše po cestě, u bytovky plula pračka, v Šišmě i auta. Katastrofa, tohle nebylo ani v roce 1997,“ řekl Štěpánek.

V Hradčanech dostala starostka Marie Galetová (za SNK-HRADČANY PRO VŠECHNY) varování z olomouckého operačního střediska o přívalové vlně ze Šišmy pět minut před jejím příchodem, v půl osmé. „Nestihli jsme na to bohužel zareagovat, stačila jsem jen vyhlásit občanům, ať zabezpečí maximálně své obydlí a vypnou elektrickou energii. Z Přerova jsem dostala informaci, že k nám jedou pytle, ale ty dorazily, až když nás to spláchlo. Byl to metr vody, posunulo nám to u úřadu o sedm metrů osobní auto, vymlelo to dlažební kostky, máme komplet vytopené dva byty v bytovém domě a dva domy. Voda se dostala také do sklepů domů. Zázemí a vybavení obce je komplet zničeno,“ řekla starostka .

„Nikdo však nemusel být evakuován, nikomu se ni nestalo,“ doplnila starostka.