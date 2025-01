„Bez ní si to neumím představit.“ Za péči o manžela s ALS ušetřila pojišťovně miliony

Ovsenáková rovněž sdělila, že za šest let péče ušetřila zdravotní pojišťovně sedm milionů korun. „Je to nesmírně frustrující. Teď chci jet s dětmi na hory, jedna noc zdravotní sestry mě bude stát čtyři tisíce,“ poznamenala.

Zatímco on programuje, Lucie Ovsenáková plánuje rodinný rozvrh a chystá se na další jednání s úřady. „Pečující potřebuje ve finále dvě věci, jedno jsou peníze a aby ho někdo vystřídal,“ uvedla. Nejen o tom mluvila opakovaně i ve sněmovně.

Martin Ovsenák je napojený na plicní ventilaci. Ochabuje mu svalstvo a lék zatím není. Přesto stále pracuje, počítač ovládá očima. Pětičlenná rodina žije z jeho výdělku, invalidního důchodu a pomohla jim sbírka. Manželka se o něj téměř nonstop stará sama. „Bez její péče si to neumím představit,“ říká muž.

V Česku je zhruba sedm tisíc lidí, kteří využívají vysoce intenzivní domácí péči více než rok. Další skoro čtyři stovky jsou napojeny na domácí plicní ventilaci. „Pokud bychom se dostali do středního levelu odhadu kolem těch pěti tisíc, tak by to stálo zhruba 4,6 miliardy, kdyby tito pacienti byli trvale v péči třeba nemocničního zařízení. Rodiny a blízcí šetří státu opravdu velké peníze,“ konstatoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Vyšší příspěvek na péči

Lucie Ovsenáková zároveň oceňuje nové změny. Třeba zvýšení příspěvku na péči, ze kterého hradí zdravotní sestru i pečovatelku. „Připravujeme ještě změny, aby některé osobní zdravotní úkony bylo možné dělat oficiálněji,“ přislíbil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Navzdory těžkostem Ovsenákovým dělá radost nový čtyřnohý člen rodiny. Společný čas si rádi užívají i na výletech.