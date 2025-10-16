Babiš připustil, že nová vláda může být až v prosinci

Předseda ANO Andrej Babiš připustil, že nová vláda, na které se ANO domlouvá s hnutím SPD a Motoristy, může být až v prosinci. Babiš to řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Zároveň by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala návrh státního rozpočtu na příští rok do sněmovny. Pokud to kabinet Petra Fialy (ODS) neudělá, podle Babiše hrozí, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.
Vláda na konci září poslala do sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí.
„Bylo by dobré, kdyby nám pan prezident s tím pomohl a donutil je, aby to dali do sněmovny. Pan Fiala nám vzkázal, že si máme počkat na naši vládu. No, ta asi bude v prosinci,“ řekl Babiš. Podle něj tak hrozí, že se do března zastaví výkupy pozemků pro nové dálnice, Pražský okruh i některé výdaje do zdravotnictví. Babiš také zopakoval svou žádost, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem.
Fiala: Babiš chce zadlužit zemi
Babiš si podle premiéra Petra Fialy (ODS) snaží vytvořit alibi, aby mohl zvýšit rozpočtový deficit a zadlužit zemi. Vláda, kterou Babiš skládá s SPD a Motoristy, může hned na prvním zasedání po svém vzniku schválit rozpočet.
„Babiš o něm (rozpočtu) pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard a současně že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do sněmovny znovu poslali,“ uvedl. Ukazuje to podle něj, že ANO není na vládnutí připravené.
Pokud se rozpočet neschválí do konce roku, Česko bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.
Ve videu předseda ANO kritizoval také návrh úhradové vyhlášky na příští rok, která stanoví platby od zdravotních pojišťoven. Babišovi vadí, že by výdaje veřejného zdravotního pojištění mohly výrazně převýšit příjmy. Vyhlášku musí ministerstvo zdravotnictví vydat do konce října, podle úřadu se na ní ještě pracuje. Už dříve návrh dokumentu kritizovaly také odbory, které žádají navýšení platů a mezd ve zdravotnictví o deset procent.