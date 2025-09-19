Archeologové při záchranném archeologickém výzkumu v trase budoucí dálnice D11 u Trutnova našli hromadný hrob vojáků z prusko-rakouské bitvy u Žďáru roku 1745. Podle archeologů jde o vzácný nález, první svého druhu z té doby v Česku. V trase jsou i četné nálezy z pozdější bitvy v roce 1866, řekl archeolog Matouš Holas z královéhradeckého Muzea východních Čech. Archeologický výzkum začal 4. září, vlastní stavba úseku dálnice z Jaroměře do Trutnova by měla začít do konce letošního roku.
Archeologové v trase D11 našli hromadný hrob z prusko-rakouské bitvy roku 1745
Na hrob archeologové narazili zhruba před týdnem a stále jej zkoumají. Podle předběžných zjištění by v něm mělo být devět vojáků naskládaných na sobě. „Hrob by se měl vztahovat k bitvě u Žďáru roku 1745. Našly se v něm i vojenské knoflíky a projektily z mušket,“ uvedl Holas. Přesné místo nálezu archeologové zatím nezveřejnili.
Na místě bojovala desetitisícová vojska
V bitvě, která byla součástí takzvané druhé slezské války o rakouské dědictví, činily ztráty na obou stranách téměř deset tisíc mužů. „Žádné hroby na bojišti nejsou označené a dosud se na ně nenarazilo. Ale vojáci zde někde musí být pohřbeni,“ uvedl Holas. V bitvě se 30. září 1745 střetlo asi dvacet tisíc Prusů a asi čtyřicet tisíc vojáků rakousko-saských sil. Střet skončil pruským vítězstvím.
Archeologové v lokalitě dále nacházejí artefakty z prusko-rakouské bitvy roku 1866, která se odehrála téměř ve stejných pozicích jako bitva roku 1745. „Rakouská armáda se zde v bitvě zvané u Nového Rokytníku snažila po vítězství nad Prusy u Trutnova dostat z obklíčení,“ uvedl Holas.
Knoflíky i dělové koule
Počet jednotlivých nálezů se zatím blíží tisícovce, nejčastěji jde o kulky z pušek. Našly se i knoflíky, dělové koule či jezdecký třmen. Archeologové další tisíce nálezů ještě čekají. „Nálezy nám řeknou, odkud kam se střílelo, kudy vojáci postupovali proti kanonům. Podle nalezených zápalek k dělům již máme lokalizovanou polohu baterie z bitvy 1866,“ uvedl archeolog. Pravěké nálezy v kopcovité a skalnaté lokalitě nečeká. Ornici skrývá bagr, lokalitu pak archeologové procházejí s detektory kovů.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podle jeho mluvčího Jana Rýdla archeology požádalo, aby v určitých místech začali s pracemi přednostně. „Jde o klíčová místa budoucí stavby jako jsou zakládání velkých mostů a mimoúrovňových křižovatek či lokalita budoucího tunelu,“ uvedl. Podobně jako v jiných případech ŘSD předpokládá, že průzkum bude dokončený na již zahájené stavbě.
Původně měl archeologický průzkum začít letos na jaře. Vše zdržel boj firem o vítězství v tendru, který řešil i antimonopolní úřad. Aby ŘSD zadání urychlilo, původní tendr zrušilo, zakázku rozdělilo na tři úseky a dodavatele vybralo takzvaným dynamickým nákupním systémem. Dva úseky ve směru od Jaroměře zkoumá sdružení firem Eurovia CZ a Archaia za 142 milionů korun bez DPH. Třetí úsek, kde se nacházejí i naleziště bitev 1745 a 1866, dělá sdružení Samson Praha a Labrys za 54,5 milionu korun bez DPH.
Pro stavbu dálnice ŘSD vybralo sdružení Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M – Silnice. V tendru byli tři uchazeči, vítězná nabídka 9,1 miliardy korun bez DPH činí sedmdesát procent předpokládané ceny.
Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova je posledním z celé dálnice D11, který se ještě nestaví. Celý by měl být dokončený v roce 2028. Loni ŘSD začalo stavět úsek z Trutnova ke státní hranici s Polskem, hotový by měl být v roce 2028. Zbývající úseky dálnice z Prahy přes Hradec Králové po Jaroměř jsou od prosince 2021 hotové.