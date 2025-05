Stavbu D11 do Trutnova komplikuje boj o zakázku na archeologický průzkum

Kladívka archeologů už měla na dvacetikilometrové trase D11 z Jaroměře do Trutnova zvonit na jaře. To se nestane. Neúspěšný uchazeč v tendru na archeologický průzkum, sdružení Eurovie a partnerů, kam patří i hradecká univerzita, se odvolal.

Archeologický průzkum měl už na obou stavbách podle původních plánů běžet tak, aby na něj v závěru letošního roku navázali stavbaři se stavbou vlastní dálnice. Teď hrozí, že stavba do konce roku nezačne.

Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl označil situaci za vážnou. „Je to pro nás kritická komplikace v přípravě obou staveb. Nesetkávali jsme se s tím, že by tyto zakázky končily na antimonopolním úřadu, je to poprvé. Firmy na to mají právo, ale pro nás je to nepříjemná skutečnost, která nám časově velmi komplikuje situaci,“ řekl.