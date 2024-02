Při stavbě dálnic na východě Čech se daří odkrývat miliony artefaktů, nechybí ani tisíce let staré předměty

Na východě Čech probíhá historicky největší záchranný archeologický výzkum. Stavby dálnic D35 a D11, obchvatů a přivaděčů odkrývají miliony historických artefaktů – od keramických střepů až po unikátní, tisíce let staré kovové předměty. Archeologové nyní v zimě pracují na jejich katalogizaci. Protřídit, prozkoumat a označit všechny nálezy nicméně potrvá roky. Podle expertů se něco podobného už zřejmě nebude opakovat.

Archeologům rovněž rozsáhlý výzkum umožnil nahlédnout do života původních obyvatel Polabí. „Tyto velkoplošné výzkumy jsou v regionu bezprecedentní a dovolují nám podívat se na historii nejstarších lidských dějin až po současnost,“ pochvaluje si vedoucí terénní archeologie Univerzity Hradec Králové Ladislav Rytíř.

U střepů tisíce let staré keramiky je třeba každý úlomek třeba očíslovat, označit a zapsat lokalitu nálezu. V laboratořích královéhradecké univerzity odborníci zkoumají pomocí nejmodernějších technologií jednotlivé „úlovky“.

Mezi objevené unikáty patří například přes sedm tisíc let stará dubová studna nebo bohatě zdobený meč z konce pátého století našeho letopočtu. Největší archeologický výzkum na východě Čech začal před šesti lety a potrvá ještě dva roky. Dálnice D35 na Moravu by měla být hotová v roce 2028, D11 do Polska pak o rok dříve.