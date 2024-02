Archeologové v Plasích ukázali nález velmi zachovalých předmětů. Vypovídají o životě mnichů

Archeologové dali nahlédnout do některých z tisícovky předmětů starých tři sta let, které našli před šesti lety v klášteře v Plasích na severu Plzeňska. Konkrétně v jímce ambitu Nové prelatury, která je nově zrekonstruovaná. Nálezy, které vypovídají o životě mnichů v klášteře v době baroka, stále zpracovávají. Výjimečné jsou nejen svým počtem, ale i mírou zachování.

Archeologové objevili osm metrů pod zemí poklad úplnou náhodou. „Na začátku byla taková malá prohlubeň v podlaze, popraskané dlaždice. Bylo tak potřeba podlahu opravit,“ popisuje zástupkyně kastelána kláštera Plasy Monika Tuková.

Ukazuje se, že mniši do jímky vyhazovali prakticky vše, co už nepotřebovali. Našlo se tam například nádobí, porcelán, soupisy majetku nebo i deskové hry – tedy téměř všechno, co lidé před třemi sty lety běžně používali. Předměty se navíc zachovaly v nebývale dobrém stavu.

„Předměty z organického materiálu se zachovaly zejména proto, že byly v uzavřeném prostředí, ve vodě, v mokru, nemohl k nim vzduch,“ vysvětlila archeoložka Národního památkového ústavu (NPÚ) Marcela Waldmannová.