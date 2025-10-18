ANO zvažuje přerozdělování části rezerv mezi pojišťovnami

Finální návrh úhradové vyhlášky na příští rok počítá oproti původním plánům s dvojnásobným deficitem systému veřejného zdravotního pojištění. Po připomínkách ministerstvo zvedlo zejména úhrady do nemocnic s tím, že bude pravděpodobně nutné zvýšit platby za státní pojištěnce. Česká televize zjistila, že hnutí ANO zvažuje přerozdělování rezerv mezi pojišťovnami.
Snižování úhrad za hospitalizace mělo pokračovat i v příštím roce, nakonec ale nemocnice dostanou o 5,5 miliardy korun víc. „Aby byl vytvořen nějaký prostor pro zvyšování platů, které nebylo v té původní verzi zohledněno,“ uvedl vrchní ředitel sekce ekonomiky při ministerstvu zdravotnictví Jan Zapletal.
Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše to bude stačit na zhruba tři procenta růstu mezd. „Což je jiná úroveň než ta, kterou očekávaly odbory,“ podotkl.
I tak ale deficit systému vzroste z původně plánovaných 6,5 miliardy na víc než dvanáct miliard. Důvodová zpráva resortu upozorňuje, že rezervy pojišťoven klesnou pod bezpečnou hranici. „Pro zabránění finančnímu kolapsu a zpožďování plateb pojišťoven bude nutné v roce 2026 provést mimořádné navýšení platby za státní pojištěnce,“ konstatuje zpráva.
Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je možné se bavit o valorizačním vzorci. „Ale nemyslím si, že změna valorizačního vzorce je smysluplná. Bude nutné přistoupit ke slučování zdravotních pojišťoven,“ soudí šéf resortu.
Babiš slibuje řešení
Hnutí ANO po volbách mluvilo o navýšení plateb za státní pojištěnce o 15 miliard. Teď už pracuje s jiným řešením. „Nemůže to jít (ze státního rozpočtu), když tam nejsou peníze. My to vyřešíme jinak,“ slíbil bez uvedení podrobností předseda ANO Andrej Babiš.
Podle informací ČT je jednou z možných variant přerozdělování části rezerv mezi pojišťovnami. VZP měla na konci září na účtech třikrát víc peněz než ostatní dohromady. „Pokud by se nic nestalo, tak můžeme očekávat, že zpožďování plateb se bude týkat víc než jedné pojišťovny,“ upozornil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
Svaz očekává, že reálný deficit bude vyšší než ten vyčíslený ministerstvem, a to až dvacet miliard korun, odbory ho přitom odhadují dokonce na čtyřiadvacet.