Změna klimatu ztěžuje předpovídání počasí. Úspěšnost meteorologů přesto stoupá

Správnost popisu procesů a jejich výpočtů modely i v měnícím se klimatu ukázal nedávno případ bouře Daniel , kdy extrémní množství srážek (až kolem 700 milimetrů) dokázaly modely velmi dobře a přesně předpovědět. A to přesto, že tato situace byla zcela unikátní a neexistuje k ní v této části světa vlastně žádný precedens. To ukazuje, že při správných datech jsou modely schopny predikovat i počasí dříve v podstatě neexistující.

Ještě větší dopad je možný u předpovědi srážek, zatím ale chybí kvalitní důkazy, že se to opravdu stane. Existují totiž jevy, u kterých lze hovořit o možných problémech v souvislosti s jejich extrémnějším nebo rychlejším vývojem. To může platit například pro tropické cyklóny, kde je prokázána souvislost rychlejšího zesilování v teplejším klimatu, a právě to je něco, co může modelům poněkud dělat problémy.

Na druhé straně například u zimních hlubokých tlakových níží nad Severní Amerikou, které často přinášejí nebezpečné počasí se sněhovými bouřemi a silným větrem, je předpověditelnost díky jejich pomalejšímu postupu lepší. Je ale vhodné dodat, že v oteplujícím se světě modely poněkud obtížněji předpovídají výskyt teplotně podprůměrných období, což platí pouze u dlouhodobých měsíčních až sezonních výhledů.

Věda jde vpřed rychleji než změny klimatu

Potenciální problémy v předpovědích se ale daří překonávat dalším zdokonalováním numerických předpovědních modelů, kde velice důležitou roli hraje stále dokonalejší znalost počátečních podmínek atmosféry, tedy počasí, které vstupuje do výpočtů – díky kvalitnějším družicím, radarům a dalším metodám pozorování atmosféry se dramaticky zvyšuje množství i kvalita těchto vstupních dat.