Nesnesitelná vedra budou častější, i ve střední Evropě, varuje model

Model ukázal, že s rostoucím oteplováním planety přibývá míst, kde se vyskytují vedra, která by se podle výše popsané metodiky označovala za neobyvatelná. Například globální nárůst teploty o dva stupně by vedl k tomu, že by takové události postihly o 25 procent více regionů než nyní. Model nárůst předpokládá i v místech, která nejsou na takové horko zvyklá, jako jsou části východního pobřeží a Středozápadu v USA, a dokonce i oblasti ve střední Evropě.

Častější a četnější

Badatelé také zjistili, že v regionech, které jsou už nyní velmi horké, by se nesnesitelná vedra mohla stát přes léto pravidelnými. Pravděpodobným výsledkem by podle nich mohl být vysoký počet úmrtí. Například v Evropě se při oteplení o jeden stupeň takové smrtící teploty objeví asi na třech procentech stanic přibližně jednou za sto let. Pokud ale průměrné teploty stoupnou o dva stupně Celsia, tak by k extrémním vedrům docházelo už na čtvrtině stanic jednou za deset let.