Změny tryskového proudění táhnou do Evropy čím dál větší mráz i horko

Vědci varují, že v blízké budoucnosti dojde ve světových regionech produkujících potraviny k výraznému snížení výnosů. Nejprve analyzovali klimatické modely a údaje o úrodě z let 1960 a 2014 a v druhé části výzkumu se zabývali budoucími prognózami v letech 2045 až 2099.

Analýzou dat zjistili, že k neúrodě v minulosti přispělo měnící se tryskové proudění, také známé jako jet stream. To je proudění vzduchu v atmosféře ve směru ze západu na východ. Může mít značnou rychlost – až 700 kilometrů za hodinu. Vyskytuje se v oblasti tvaru přibližně trubice podél rovnoběžek, která bývá zvlněná ve směru od jihu k severu.

Tryskové proudění je vyvoláno například rozdílem teplot v rozdílných zeměpisných šířkách. Asi dvě desítky let už má tento jev více vlnitý vzhled. Tyto vlny jsou schopné přinášet extrémní meteorologické podmínky jak do Evropy, tak i do USA a Kanady – jde zejména o vlny výjimečného chladu nebo horka: čím víc se vlní, tím více proniká na extrémní sever nebo jih a přináší odtamtud do středních šířek horko nebo naopak mráz.