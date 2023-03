Výzkum u myší ukázal, jak ztráta sociálního postavení vede k depresivnímu stavu

Když se v uzavřeném prostoru setkají dva myší samci, je výsledek vždy jasný. Ten s nižším postavením za normálních okolností musí ustoupit. Čínští vědci se teď ale podívali na výjimečné situace, kdy se stane opak a slabší porazí silnějšího.

Protože v přírodě je takový případ nepravděpodobný, biologové připravili sérii experimentů, které zařídili tak, aby dominantní myší samec prohrál. A pak sledovali, co to dělá s jeho mozkem. Zajímavé je to proto, že se to může hodit také u lidí: zejména u mužů je totiž ztráta sociálního postavení hlavním rizikovým faktorem při vzniku deprese.

O myších a lidech

Myši jsou společenští tvorové, kteří žijí v hierarchicky uspořádaných skupinách, což platí jak ve volné přírodě, tak i v laboratoři.

Uzavřené prostředí laboratoře ale vede ke vzniku jakési despocie, kde si jeden nebo několik dominantních samců uzurpují vládu nad ostatními.

Projevuje se to tím, že má vždy jako první přístup k potravě i samicím ochotným se pářit. Na první pohled rozpoznatelným znakem dominance u těchto myší je pak možnost vyměšovat, kdekoliv se jim zlíbí – ostatní myši se pro tuto činnost musí smířit s jedním rohem, jenž je k tomu vyhrazený.