Jak vyrobit mumii. Egyptologové našli ve starověké dílně precizní návody

„Je to jako stroj času,“ řekla Joann Fletcherová, archeoložka z University of York. „Umožnilo nám to nahlédnout starověkým balzamovačům přes rameno, pravděpodobně nejblíž, jak je to vůbec možné.“

Studie, kterou vydal tento týden odborný časopis Nature, vychází ze vzácného archeologického nálezu: Dílny na balzamování se zásobami keramiky staré přibližně 2 500 let. Na mnoha nádobách z této lokality byly ještě nápisy s instrukcemi jako „umýt“ nebo „nasadit na hlavu“.

Porovnáním nápisů na vnější straně nádob s chemickými stopami uvnitř vědci odhalili nové podrobnosti o „receptech“, které pomáhaly uchovávat těla po tisíce let.

Tyto návody ukázaly, že balzamovači měli hluboké znalosti o tom, jaké látky pomohou uchovat jejich mrtvé, řekla Fletcherová. A zahrnovaly i materiály ze vzdálených částí světa - což znamená, že Egypťané vynaložili velké úsilí, aby jejich mumie byly „tak dokonalé, jak jen to bylo možné“.

Dílna, kterou v roce 2016 objevil autor studie Ramadán Husajn, který vloni zemřel, se nachází na slavném pohřebišti v Sakkáře. Její části leží nad povrchem, ale šachta se táhne až do balzamovací místnosti a pohřební komory v podzemí, kde byly nádoby nalezeny.