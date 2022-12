USA jsou skvělé v inovaci, EU v regulaci, říká šéfka programu umělých inteligencí v Bílém domě

Její snahou bylo, aby se umělé inteligence staly dobrým sluhou, ale ne zlým pánem – aby to s lidstvem nedopadlo jako ve 102 let staré Čapkově hře, kde robotům nakonec podlehlo. Lynne Parkerová ale na tyto katastrofické scénáře příliš nevěří. „Nemyslím si, že v dohledné době člověka umělé inteligence nebo roboti nahradí. Existují některé druhy úloh, které jsou pro lidi obtížně řešitelné, například úlohy, které pracují rychlostí světla. Jde například o kybernetické bezpečnostní hrozby. To jsou druhy aplikací, kde umělá inteligence překonává lidský výkon. Ale obecně si myslím, že se ze systémů umělých inteligencí stávají nástroje, které dokáží velmi dobře spolupracovat s lidmi,“ uklidňuje.

„Slovo robot pochází z české divadelní hry, Rossovi nebo Rossumovi univerzální roboti.“ Odpověď Lynne Parkerové na otázku, jestli ví, kde se vzali roboti, je okamžitá, neváhá ani vteřinu. Umělecké dílo, o jehož existenci se za hranicemi Česka v podstatě neví, zná velmi dobře – po dobu čtyř let vedla americkou výzkumnou iniciativu věnovanou umělým inteligencím (AI). To znamená, že dohlížela na vznik a vývoj americké národní strategie umělé inteligence a robotiky.

A věří, že podobných překvapení mají roboti ve svých rukávech víc. Pro příští rok by se jím mohla podle ní stát tvorba velmi realistického videa. „Už teď máme první náznaky, první práce, kdy už stroje vytvářejí nejen statické snímky – ale i video. Stačí programu popsat, co má vytvořit – a on z toho udělá video,“ popisuje Parkerová. „Myslím, že to přijde na řadu pravděpodobně velmi brzy. Zdá se mi ale, že by bylo velmi obtížné udělat věci, které by byly realistické v tom smyslu, že by vypadaly k nerozeznání od skutečného života.“

Není AI jako AI

Spousta expertů na umělé inteligence se nedokáže shodnout na tom, co tento pojem vlastně označuje – někteří varují před nadužívám pojmu, protože by se tak měly označovat jen skutečně přemýšlející programy, nikoliv dnešní stále ještě primitivní algoritmy. Profesorka Parkerová se nad tím lehce usmívá, spíš svýma šedomodrýma očima než ústy. Definice, kterou používá ona, je univerzálnější a zaměřená více na výsledky.

„Pro mě je umělá inteligence systém, který je schopen dosáhnout podobně jako člověk úkolů, které tradičně vyžadovaly lidskou inteligenci. Když se zeptáte pěti různých lidí, deseti různých lidí, sta různých lidí, kteří jsou odborníky na umělou inteligenci, každý vám dá jinou definici,“ říká. „Myslím, že bude těžké, aby se na tom všichni shodli, protože když se dostanete k nějakým konkrétním věcem, odborníci v nich vidí rozdíly.“

Umělé inteligence jsou jako Bůh

Starozákonní Bůh je popisovaný několika atributy, kromě všemohoucnosti k nim patří i neviditelnost a všudypřítomnost. Umělé inteligence s ním oba posledně jmenované sdílí. Taky ony jsou všude kolem nás, ale jejich přítomnost je nenápadná. „Dobrý příklad jsou naše mobilní telefony,“ připomíná profesorka Parkerová. „Můžeme se třeba zeptat na něco Siri a její porozumění přirozené řeči, to je umělá inteligence. A když se zamyslíte třeba nad některými mapovými nástroji, jako jsou Google Maps: chce-li se člověk dostat z jedné strany města na druhou, tak mu program tu trasu mění v reálném čase, protože bere v úvahu změny v dopravě. To je také výsledek umělé inteligence.“

Dalším typem rozšířené umělé inteligence jsou podle ní třeba chatboty, programy na konverzaci mezi člověkem a strojem. „Dnes si třeba u pojišťovny můžete promluvit s programem, který je na toto téma trénovaný – a rozumí vám. A tohle je jen několik příkladů toho, kolik situací je v současně době v běžném životě spojených s tím, čemu říkáme umělé inteligence,“ doplňuje profesorka.

Někdy se může zdát, že porozumění, jehož jsou stroje schopné, vypadá téměř jako vědomí – při některých konverzacích se zdá, jako by robot chápal lidské myšlení. Nedávno tak dokonce jeden pokus s umělou inteligencí skončil skandálem, protože programátor už nechtěl umělou inteligenci podle něj obdařenou vědomím trápit.

Profesorka Parkerová současné systémy považuje za podobné spíše papouškům než myslícím bytostem. „To, že některé systémy AI projdou Turingovým testem, ještě neznamená, že rozumí tomu, co se děje,“ vysvětluje klidně. „Tak třeba, když nějaký překladatelský program převede text do jiného jazyka, nerozumí mu. Jen se dívá na vzorce toho, co a jak bylo přeložené v minulosti – a jenom je papouškuje. Ale nemá to opravdové pochopení významu těch vět. A stejné je to i u aplikací založených na hlubokém učení – když se na ně podíváte pořádně, tak tam žádné porozumění obsahu nenajdete. Prostě nám to ukazuje vzorce, které to vidělo v minulosti.“

Novináři zatím redakce opouštět nemusejí

Umělé inteligence v posledních několika letech vstupují úspěšně i do médií. A to i v České republice. Například Česká tisková kancelář roboticky vydávané texty využila už roku 2018 při tehdejších volbách. Pomáhá s rutinními úkoly – ale na samostatné psaní kreativních příběhů podle profesorky Parkerové ještě nemá – a dlouho ani mít nebude. Nicméně schopnost programů porozumět přirozenému jazyku a pak podle zadání splnit úkol, jako je třeba něco napsat, je podle ní už působivá. „Ty příběhy jsou dobré, věrohodné, ale to ještě neznamená, že jsou pravdivé a prověřené. Dokonce mohou být naprosto vymyšlené a nesmyslné. Myslím si, že pro novináře je pořád ještě dost místa,“ opět se lehce pousměje.