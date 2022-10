Před 40 lety skončila výstava, která navždy změnila svět. Představila kouli, kostku a vizi konce civilizace

Konec starých časů

Maďarská účast na světové výstavě v USA naznačuje ještě jednu důležitou změnu: tou bylo zapojení některých východních nebo „komunistických“ zemí.

Když začali organizátoři už roku 1980 zvát návštěvníky, uvažovali zpočátku také o tom, že by pozvali Sovětský svaz. Podle údajů z Museum of East Tennessee začala Moskva připravovat svůj pavilon, který měl být dokonce tím úplně největším na celé světové výstavě. Jenže pak tyto plány narušila politika. Prezident Jimmy Carter totiž oznámil, že se Spojené státy nezúčastní kvůli sovětské invazi do Afghánistánu olympijských her v Moskvě. A to znamenalo pro komunistický režim nutnost reakce – a to bylo okamžité ukončení plánů na účast na knoxvillské akci.