Uměleckou soutěž poprvé vyhrála umělá inteligence

Je to smrt umění? Informace o vítězství stroje nad umělci se objevila nejprve na Twitteru, kde vyvolala emocionální odezvu tisíců lidí, zejména umělců. TL;DR — Someone entered an art competition with an AI-generated piece and won the first prize.



Yeah that's pretty fucking shitty. pic.twitter.com/vjn1IdJcsL — Genel Jumalon ✈️ Nan Desu Kan (@GenelJumalon) August 30, 2022 „Sledujeme, jak se přímo před našima očima odehrává zánik umělecké tvorby. Pokud nejsou tvůrčí profese v bezpečí před stroji, pak hrozí, že i vysoce kvalifikovaná zaměstnání budou zastaralá. Co nám pak zbude?“ napsal jeden z uživatelů. „Ještě větší problém je, že porotci si (pravděpodobně) neuvědomili, že jde o umělou inteligenci, a přesto si mysleli, že je to dost dobré na to, aby to vyhrálo. To pro další diskusi o ilustracích od lidí a umělých inteligencí nevěstí nic dobrého,“ komentoval jiný. Další komentáře byly s vítězstvím strojů smířené. „Je to už 25 let, co (program) Deep Blue porazil Garriho Kasparova, a my jsme se kolektivně rozhodli, že šachy na elitní úrovni jsou prostě lepší a zábavnější, když nemusíme soupeřit s umělou inteligencí, která je speciálně navržena tak, aby nás porazila. To stejné teď musíme udělat v oblasti umění.“

Samotný „autor“ obrazu Jason Allen v tom takový problém nevidí. Na Discordu se v diskuzi vyjádřil takto: „Věděl jsem, že to bude kontroverzní. Je zajímavé sledovat, jak všichni ti lidé na Twitteru, kteří jsou proti umění generovanému umělou inteligencí, jsou první, kdo hází člověku klacky pod nohy tím, že v něm diskreditují lidský prvek! Nepřipadá vám to pokrytecké?“ Lidská stopa Allen uvedl, že velká část kreativní práce na obraze je jeho dílem. Tvrdí, že vymyslel speciální způsob zadání parametrů, podle nichž umělá inteligence pak tvořila, hodlá ho později zveřejnit. A nespokojil se hned s prvním výsledkem, který mu program nabídl, ve skutečnosti stále zadání mírně upravoval a nakonec nechal tímto způsobem Midjourney vytvořit asi stovku obrázků, z nichž pak vybral tři nelepší. Ty pak upravil Photoshopem, pomocí další umělé inteligence Gigapixel nechal zvětšit do rozměrů obrazu a nakonec je vytiskl. Podle informací, které poskytl webu Motherboard, v přihlášce do soutěže jasně uvedl, že autorem je Midyourney a on jen dolaďoval výslednou podobu. Porota to ale buď nepochopila, nebo to neřešila a přisoudila mu vítězství i přes to. Budoucnost umění Kreativním umělým inteligencím se věnuje v posledních měsících celá řada úvah, ať už si člověk pod slovem kreativní představí cokoliv. Nejčastěji v ní zaznívají obavy umělců o živobytí –⁠ každý vydavatel knih si podle nich za pár let velmi dobře rozmyslí, jestli má platit vysoké částky za obrazy nějakého průměrného ilustrátora a pak na ně řadu týdnů čekat, nebo zadá umělé inteligenci přesný požadavek, co od ní chce, a během pár minut bude mít výsledek hotový. V podobné kvalitě, jakou by dostal od člověka.