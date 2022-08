Jak moc ochladit planetu? Vědci uvažují, co se stane po dosažení nulových emisí

Otevírá to otázky, na které zatím nemá nikdo odpovědi. O jak rychlé ochlazení planety by mělo lidstvo usilovat, o jakou průměrnou globální teplotu, případně kterým regionům se usilovněji věnovat?

V současné době má lidská činnost na planetu spoustu dopadů. Tím zásadním je její oteplování, za které mohou emise skleníkových plynů z dopravy, průmyslu i zemědělství. Kdyby se podařilo dosáhnout cíle klimatické politiky, jak je popisují například zprávy panelu IPCC, lidstvo by se rázem ocitlo na zcela neprobádaném území.

„Je nezbytné, abychom dobře pochopili důsledky našich rozhodnutí, pokud jde o emise skleníkových plynů a také to, co bude následovat. Cesty, které zvolíme před a po dosažení globálních čistých nulových emisí, totiž mohou znamenat rozdíl mezi planetou, která zůstane obyvatelná, a planetou, jejíž mnohé části se stanou nehostinnými,“ uvádí autoři.

„Pokud toho dosáhneme, mohli bychom pokračovat v procesu dekarbonizace a dosáhnout čistých záporných emisí skleníkových plynů, kdy se z atmosféry odstraní více skleníkových plynů, než se do ní uvolní,“ zvažuje tým vedený klimatologem Andrewem Kingem z Melbournské univerzity v Austrálii.

Nulových čistých emisí bude dosaženo, až bude uvolňování skleníkových plynů do atmosféry vyvážené jejich odstraňováním z atmosféry. Pokud chce lidstvo, aby nenastalo výrazně horší oteplení než jsou ony dva stupně, muselo by této „globální čisté nuly“ dosáhnout během příštích padesáti let.

Co přijde po čisté nule

Pokračující čisté negativní emise způsobí, že se planeta ochladí, protože koncentrace skleníkových plynů v atmosféře klesne. Zeslábl by totiž skleníkový efekt, kdy plyny jako oxid uhličitý pohlcují záření Země a ohřívají atmosféru. Pevnina by se ochlazovala rychleji než oceán. Někteří lidé by mohli během svého života zažít výrazné ochlazení, což je v našem oteplujícím se klimatu neznámý jev.

Tyto změny by byly doprovázeny dopady na extrémy počasí a na průmyslová odvětví citlivá na počasí a klima. Neexistuje k tomu zatím mnoho výzkumů, ale podle autorů studie by mohlo například docházet k uzavírání lodních tras. Například v polárních oblastech by se znovu objevil led, který nyní mizí.

Ale jak hluboko by měly teploty klesnout, kdo to rozhodne a existuje vůbec nějaká „ideální teplota“?