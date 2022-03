Bez tanků se města dobýt nedají, tanky jsou tam ale nejzranitelnější. Rusko v troskách metropolí vždy narazilo

Na Nový rok 1995 útok začal. Ruské kolony vyrazily ze tří směrů do města. Na jihu města pak mělo dojít k vrtulníkovým výsadkům jednotek Spetsnaz. Rusové nepoužili pěchotu, která by tanky chránila, protože by, podle jejich mínění, zpomalovala jejich postup. Čečenská obrana spočívala v použití malých týmů vybavených protitankovými zbraněmi RPG. Jakmile se v nějaké ulici podařilo zničit vedoucí a poslední vozidlo kolony, byl s ní v podstatě konec. Následovalo pak ostřelování vozidel jednoho po druhém. Takto se podařilo zastavit všechny kolony až na jednu.

Maikopova motorizovaná brigáda se dostala až k městskému nádraží, aniž by musela bojovat. To pak obsadila. Rusové byli spokojení s výsledkem, navíc nic netušili o osudu ostatních kolon. Zaparkovali proto techniku volně v centru města a rozptýlili se. Další stroje nechali stát v bočních ulicích kolem nádrží. Čečenci se po zastavení ruského postupu v ostatních částech města přeskupili a nádraží obklíčili.

Tak jako v předchozím boji se ruské obrněné jednotky ocitly v pasti. Následoval masakr. Tanky nebyly schopny se účinně bránit, protože nedokázaly zvednout hlavně dostatečně vysoko, aby mohly zamířit na střechy domů, odkud přicházela palba ručních zbraní a přilétaly granáty z pancéřovek. Během dvou dnů bojů zbyly z brigády jen trosky. Z tisíce mužů jich osm set padlo, včetně velitele plukovníka Ivana Safina. Dalších 74 jich Čečenci zajali. Z 26 tanků bylo zničeno dvacet, ze 120 vozidel uniklo zničení jen osmnáct. Celkové ruské ztráty byly za první den přes dva tisíce mužů.

Takhle situaci později líčil jeden z přeživších ruských vojáků, který byl součástí jiné kolony. „Zazněl jen rozkaz v rádiu: vstoupit do města. Kazakov seděl u řízení, Michajlov na zádi, vedle vysílačky. Udržoval signál. No a pak jsme to byli já a Bělov.“ Do Grozného vjeli 31. prosince v poledne. „Opravdu jsme ničemu nerozuměli, nestihli jsme ani vystřelit – ani z děla, ani z kulometu, ani z pušek. Bylo to peklo. Nic a nikoho jsme neviděli. Naše vozidlo se třáslo od zásahů. Všechno střílelo odevšad a my jsme neměli jinou myšlenku než se odsud dostat! Vysílačku shodily první zásahy. Byli jsme tam jen jako terč. Ani jsme se nesnažili střílet zpátky a ani jsme nevěděli, kam střílet, protože jsme nic neviděli. Všechno bylo jako ve zlém snu. Ještě teď mi připadá, že to trvalo celou věčnost, i když to bylo jen pár minut. Byli jsme zasaženi, transportér hořel. Bělov se vrhl do horního poklopu a mě hned polila krev. Srazila ho kulka nebo střepiny a on visel na věži. Pak jsem se sám vrhl ven z vozu.“

Při dalším útoku už Rusové přehodnotili taktiku. Operační strukturu změnili tak, aby se základem praporních uskupení stala pěchota podporovaná obrněnými transportéry. Tanky se držely vzadu. Kromě toho značnou část vybavili představenými sítěmi jako ochranu před RPG. Do formací také začlenili protiletadlové stroje ZSU-23-4 Šilka, které svými čtyřmi 23milimetrovými kanóny a vysokým náměrem umožnovaly i palbu na střechy.

V Grozném pak probíhaly brutální boje dům od domu, ulice od ulice, přičemž celá akce byla z ruské strany podporována masivním dělostřeleckým a leteckým bombardováním. Z ruské strany kvůli obecně malému taktickému přehledu o situaci docházelo ze strany dělostřelectva i letectva k takzvané přátelské palbě, stříleli tedy omylem do vlastních jednotek.