Vědci hledají, jak vakcíny chrání před dlouhým covidem. Mohlo by to být lepší, upozorňují

David Putrino si všiml, že ani plné očkování nemusí dokonale chránit před dlouhým covidem. Mnoho jeho klientů se nakazilo ještě před zavedením vakcín a s příznaky se potýkali rok i déle, než se k němu dostali. Viděl ale také asi tucet lidí, u nichž se stejné problémy projevily až v důsledku „průlomové“ infekce –⁠ při níž se koronavirem nakazí očkovaní lidé. „Je to o poznání méně časté než u neočkovaných lidí, ale stále to existuje,“ říká. Předpokládá, že takových případů bude přibývat s tím, jak prakticky celá populace bude proočkovaná nebo promořená.

Zatím věda nemá spolehlivá data o tom, jak moc vakcíny před dlouhým covidem chrání. Intuitivně by se nabízelo, že by měl být tento problém pro očkované menší: mají slabší průběh nemoci, virus jim v těle vydrží kratší dobu. Vakcíny sice výrazně snižují míru závažných onemocnění a úmrtí způsobených virem SARS-CoV-2, ale nejsou tak účinné, aby onemocnění zcela zabránily.

Příčina dlouhého covidu je stejně nejasná jako jeho definice. Jednou z možností je, že rezervoár koronaviru přetrvává někde v těle i poté, co odezní infekce –⁠ může se ukrývat v nejrůznějších tkáních, například ve střevech, játrech nebo mozku, a v této formě tam nadále způsobuje poškození. Další možností je, že imunitní reakce vyvolaná prvním kontaktem s neznámým virem může vytvářet protilátky a jiné imunologické reakce proti vlastním tkáním –⁠ a to by mohlo způsobovat komplikace i po odeznění infekce.

Jakou roli hraje očkování

Očkování by teoreticky mohlo snížit pravděpodobnost všech těchto příčin. Pokud by vakcína vyvolala vysokou hladinu protilátek a T-lymfocytů schopných rozpoznat virus SARS-CoV-2, mohl by imunitní systém zastavit virus během několika prvních dní replikací dříve, než si v těle stihne vytvořit výše popsané skryté rezervoáry –⁠ tak to pro Nature vysvětluje imunoložka Akiko Iwasaki z Yaleovy univerzity.

Očkování navíc umožňuje tělu zahájit mnohem přesnější imunitní odpověď od okamžiku, kdy koronavirus pronikne do organismu; tím se snižuje pravděpodobnost, že nespecifické imunitní reakce zasáhnou normální tkáň. Zjednodušeně řečeno: místo aby imunitní systém mlátil kolem sebe kladivem ve snaze trefit protivníka, přesně do něj bodne –⁠ a zdaleka tolik tím nepoškodí organismus.

Některé studie i svědectví lékařů z praxe dosvědčují, že tato forma ochrany funguje, alespoň částečně. Například na jednom průzkumu na Facebooku odpovídalo na otázky 1950 plně očkovaných lidí: u nich se objevilo 44 průlomových infekcí, z nichž 24 uvedlo příznaky dlouhého covidu. Průzkum provedla skupina hájící zájmy pacientů s dlouhým covidem a výsledky vydala v zatím nerecenzované studii.