Bakterie odolné proti antibiotikům pronikly i do temných lesů, ukázal výzkum medvědích zubů

Už na počátku dvacátého století ze Švédska prakticky vymizeli medvědi – do té doby dominantní predátoři tamní přírody. O život jim usilovali jak lovci trofejí, tak i rozzlobení zemědělci, jimž zvířata zabíjela dobytek. O sto let později se ale do švédské přírody tyto šelmy opět vrací, především díky snahám ochranářů.

Nový výzkum obnovujících se populací medvědů teď ukázal něco pozoruhodného: genetické informace získané z jejich zubů odhalily, že téměř okamžitě po zavedení antibiotik v 50. letech 20. století pronikly tyto léky i do těch nejodlehlejších švédských lesů. Objev by mohl vědcům pomoci lépe pochopit šíření odolnosti bakterií vůči antibiotikům, což je celosvětový problém s velkými dopady na lidské zdraví.

„Tato studie je opravdu moc pěkný příklad toho, jak lze využít desítky let starou zvířecí DNA pro řešení reálných lidských problémů současnosti,“ zhodnotil výzkum pro odborný žurnál Science James Fellows Yates, archeogenetik z Institutu Maxe Plancka pro studium lidských dějin, který se na studii nepodílel.