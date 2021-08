Zemřel hlady. Vědci detailně zmapovali osud mamuta, který žil na Aljašce před 17 tisíci lety

„Není ještě úplně jasné, jestli tento mamut migroval sezonně, ale víme, že dokázal urazit pořádný kus cesty,“ popsal Matthew Wooller z University of Alaska Fairbanks, který se na výzkumu podílel. „Během svého života navštívil mnoho částí Aljašky, což je naprosto úžasné, když si uvědomíte, jak je tato oblast velká,“ dodal.

O životě a pohybu mamutů zatím vědci věděli jen velmi málo. Nová studie přináší první důkazy o tom, že tato zvířata cestovala na velké vzdálenosti. Podrobně to odborníci popsali v novém čísle časopisu Science.

Například náhlá změna izotopové charakteristiky, ekologie a pohybu ve věku kolem patnácti let s velkou pravděpodobností odpovídá tomu, že mamut musel odejít ze svého stáda. Velmi podobné chování znají přírodovědci také u dnešních slonů. Dokázali také zjistit, čím se kdy živil, jak se mu v různých letech dařilo i to, jak dlouho se v různých částech Aljašky zdržel.

Výzkumníci dali dohromady cestu mamuta až do tohoto bodu analýzou izotopových signatur v jeho klu z prvků stroncia a kyslíku, které porovnali s mapami předpovídajícími změny izotopů na Aljašce. Tyto mapy vědci vytvořili na základě analýzy zubů stovek drobných hlodavců z celé Aljašky, jež jsou uloženy ve sbírkách muzea.

„Od chvíle, kdy se narodí, až do dne, kdy zemřou, si takto vedou deník, který je zapsán v jejich klu,“ řekl paleontolog Pat Druckenmiller. „Příroda nám obvykle nenabízí takto pohodlně získatelné celoživotní záznamy o životě nějakého tvora.“

„Když jsme zjistili, že se jedná o samce, poskytlo nám to lepší kontext, ve kterém jsme mohli interpretovat izotopová data,“ řekla Shapirová. Izotopy také poskytly vodítko k tomu, co mamuta zabilo. Vědci zjistili, že během poslední zimy jeho života došlo k náhlému nárůstu izotopů dusíku a to bývá u savců příznakem hladovění.

„Je prostě úžasné, co jsme byli schopni na základě těchto dat vidět a udělat,“ řekl spoluautor studie Clement Bataille.