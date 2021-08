Poškozenější korálové útesy lépe odolávají klimatické změně, překvapila studie

Cannonová poznamenává, že rozmanité korály rostoucí na Tarawě sice mohou být schopné přežít extrémní podmínky, ale zůstávají otázky ohledně jejich užitečnosti jako prostředí pro ryby a jejich schopnosti zabránit erozi. To je důležité zejména pro ochranu nízko položených atolů, jako je Kiribati, které jsou zranitelné stoupající hladinou moře. Je také nepravděpodobné, že by se útesy na Tarawě někdy podařilo obnovit do původního, robustního stavu, zatímco útesy na Abaiangu by mohly být opět zdravé.

„Někdy diskutujeme o tom, jestli je důležitější podporovat obnovu místních útesů prostřednictvím projektů, jako je korálové zahradnictví, nebo se zabývat změnou klimatu, aby byly útesy zdravé,“ říká Cannonová. „Ale my musíme dělat obojí,“ dodává.