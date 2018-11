Na Palau se už turisté opalovacím krémem nenamažou. Byl zakázán, ničí totiž korály

„Každodenně se do moře na místech vyhledávaných potápěči dostávají litry opalovacích krémů,“ uvedl prezidentův mluvčí. „Jen se snažíme najít způsoby, jak zabránit pronikání nečistot do životního prostředí,“ dodal.

Palau dlouhodobě patří k zemím, které kladou velký důraz na ochranu oceánů – v roce 2009 byla v tomto ostrovním státu ležícím stovky kilometrů východně od Filipín založena první žraločí rezervace. Platí zde také zákaz komerčního rybolovu a loni místní úřady zavedly takzvaný „palauský slib“, kdy zahraniční turisté podepisují závazek, že se během návštěvy této země budou chovat ohleduplně k životnímu prostředí.

Ekonomický dopad je jasný

Craig Downs, ředitel havajské ekologické organizace Haereticus Environmental Laboratory, řekl, že další země by si měly vzít z Palau příklad. „Nechtějí být jako Thajsko, Filipíny a Indonésie, které musely zavřít pláže, protože koráli v jejich okolí hynou,“ řekl. Zároveň vyzval kosmetické firmy, aby se více věnovaly inovacím, protože chemické látky používané na ochranu před následky slunečního záření se za posledních 50 let příliš nezměnily.

Že jde v případě opalovacích krémů o reálnou hrozbu, se ví už několik let – potvrdila to například roku 2015 velká studie, která vyšla v odborném časopise Archives of Environmental Contamination and Toxicology.