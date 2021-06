Země zadržuje obrovské množství tepla, tvrdí NASA. Vysvětluje to podle ní změny klimatu

Vědci z americké vesmírné agentury NASA a Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) nyní v nové studii uvedli, že energetická nerovnováha Země se od roku 2005 do roku 2019 přibližně zdvojnásobila. Tento nárůst označili za alarmující. „Kladná energetická nerovnováha znamená, že zemský systém získává energii, což způsobuje ohřívání planety,“ doplnila NASA v tiskové zprávě.

Jako energetická nerovnováha se označuje rozdíl mezi tím, kolik sluneční energie pohltí zemská atmosféra a povrch, a tím, kolik tepelného infračerveného záření se odrazí zpět do vesmíru.

Autoři porovnávali údaje ze senzorů, které jsou umístěné na satelitech a na bójích v oceánech. Ty sledují, kolik energie vstupuje do zemského systému a kolik z něj zase vystupuje.

Systém, který se rozprostírá vlastně po celé zeměkouli, umožňuje vědcům přesně odhadnout rychlost, jakou se světové oceány ohřívají. A ta v uplynulých letech zásadním způsobem rostla.

„Dva nezávislé způsoby sledování změn energetické nerovnováhy na Zemi jsou ve velmi dobré shodě. Oba ukazují jasný trend, což nám dává velkou jistotu, že to, co vidíme, je skutečný jev,“ řekl Norman Loeb, hlavní autor studie z NASA. „Trendy, které jsme zjistili, jsou dost alarmující.“

Příčiny jsou už jasné

Teplo, které by jinak uniklo do vesmíru, udržují v atmosféře zvýšené emise skleníkových plynů. Toto oteplování pak způsobuje další změny, včetně tání ledu a sněhu. Nárůst množství vodní páry a změny v množství mraků by mohly toto oteplování ještě zvětšovat, uvedla NASA.

Významný podíl na zvýšení nerovnováhy má podle vědců ale pravděpodobně také přirozený posun Tichého oceánu z chladné fáze do teplé. „Pravděpodobně se jedná o kombinaci antropogenních vlivů a vnitřní proměnlivosti,“ uvedl Loeb. „A v tomto období obojí způsobuje oteplování, což vede k poměrně velké změně energetické nerovnováhy Země. Rozsah tohoto nárůstu je bezprecedentní.“

Loeb doplnil, že výzkum poskytuje pouze náhled ve vztahu k dlouhodobým změnám klimatu a že podle agentury NASA „není možné s jistotou předpovědět, jak by mohla vypadat rovnováha energetického rozpočtu Země v příštích desetiletích“.