Existuje život na Zemi díky kometám? Nový výzkum přináší důkazy, že možná ano

Tento objev představuje pro vědce pomyslný otisk prstu – naznačuje totiž, kdo by mohl být „pachatelem“ života na Zemi. Komety, jako je Catalina, by totiž mohly být základním zdrojem uhlíku na planetách jako Země a Mars během raného formování Sluneční soustavy. A uhlík je jedním ze základních stavebních kamenů života.

Země a další pozemské planety Sluneční soustavy byly během svého vzniku tak horké, že se prvky jako uhlík ztratily nebo jednoduše vyčerpaly. Zatímco chladnější plynní obři jako Jupiter a Neptun mohly existenci uhlíku podporovat. Gravitace Jupiteru ale bránila jeho pronikání do vnitřních částí naší soustavy.

Uhlík, dar komet

Jak se tedy vnitřní skalnaté planety vyvinuly do světů bohatých na uhlík, kterými jsou dnes? Není to jasné, ale jedna z hypotéz říká, že nepatrná změna oběžné dráhy Jupiteru umožnila malým předchůdcům komet dostat uhlík z vnějších oblastí Sluneční soustavy do vnitřních oblastí – a tam se stal součástí planet, jako jsou Země a Mars.

Autoři studie poznamenávají, že jen pozorování komety Catalina jako důkaz nestačí. „Je zapotřebí pozorovat další komety, abychom zjistili, jestli v Oortově oblaku existuje komet bohatých na uhlík víc – to by bylo lepším důkazem, že komety dodávaly na pozemské planety uhlík a další prvky podporující život,“ dodávají vědci.