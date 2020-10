Deset let putování vesmírem je u konce: Rosetta dorazila ke „své“ kometě

„Jsme u komety,“ oznámil v 11:29 SELČ zástupce ESA Sylvain Lodiot, řídící operaci. „Po deseti letech, pěti měsících a čtyřech dnech cesty, poté, co jsme pětkrát obletěli kolem Slunce a nacestovali 6,4 miliardy kilometrů, s potěšením oznamujeme, že jsme konečně tady,“ řekl ředitel ESA Jean-Jacques Dordain. Porozumět našim počátkům je zajisté nejlepší způsob, jak pochopit budoucnost, dodal Dordain. Rok 2014 tak označil za rok Rosetty.



„Úkolem sondy je potkat se s kometou Čurjumov-Gerasimenko a přistát na ní. Bylo by to vůbec poprvé, co se podaří přistát na kometě a podrobně ji prozkoumat,“ říká Ralph Cordey, manažer společnosti Airbus Defence and Space.



Dosažení oběžné dráhy komety umožnil klíčový zážeh zahájený v 11:00, který trval takřka 6,5 minuty. Sonda pak musela kolem komety kroužit v trojúhelníkových útvarech, aby dokázala stabilizovat svou oběžnou dráhu. Do plánovaného listopadového vypuštění modulu Philae bude studovat plyn unikající z komety a analyzovat její vnitřní složení.

Aby Rosetta nabrala správný kurs, musela třikrát proletět kolem Země a jednou kolem Marsu. Získávala rychlost a měnila oběžnou dráhu pomocí řady manévrů. Před závěrem své mise pak strávila 31 měsíců v cestovním spánku v hlubokém vesmíru 800 milionů kilometrů od Slunce. Její probuzení vědci oslavili letos v lednu.

Rosetta má přibližně tvar kvádru a váží tři tuny. Elektrickou energii jí dodává dvojice solárních panelů s rozpětím 32 metrů. Množství energie se mění v závislosti na její vzdálenosti od Slunce. Sonda se skládá ze dvou bloků: na jednom je umístěno 11 vědeckých přístrojů sloužících ke zkoumání komety, druhý blok obsahuje systémy zabezpečující provoz sondy.

Už cestou Rosetta zaznamenala mnoho cenných informací – například ze setkání se dvěma asteroidy. To hlavní ji ale čeká na kometě. Mohla by přispět k odhalení tajemství sluneční soustavy, například kde se v ní vzala voda. „Komety jsou velmi primitivní tělesa naší sluneční soustavy. Mohly by nám tak poskytnout mnoho informací o naší sluneční soustavě,“ přibližuje Cordey.

Sonda vyšle na kometu modul Philae, který na kometě odebere vzorky. Bude také měřit změny zmrzlého povrchu v blízkosti Slunce a do povrchu komety vyhloubí díru, aby mohl zkoumat i materiál pod povrchem.

Získané údaje Rosetta sama vyhodnotí a odešle do Evropské kosmické agentury. Organizace už přitom chystá další sondy - například Aeolus, který bude od roku 2016 ve třech rozměrech měřit vítr na Zemi.