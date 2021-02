Pylová sezona se prodlužuje až o 20 dní. Příčinou je změna klimatu

Rostoucí globální teploty pomáhají prodlužovat období, kdy rostliny uvolňují pyl – typicky je to na jaře. Čím kratší a mírnější zimy, tím dříve mohou rostliny s touto strategií začít – a právě to se v současnosti děje, upozorňují vědci v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Podle analýzy 60 stanic na sběr pylu v USA a Kanadě je nyní pylová sezona v průměru o 20 dní delší než v roce 1990. Stává se také intenzivnějším obdobím, kdy se objevuje v přírodě podstatně větší množství pylu než dříve.

Tento nárůst je silně spojen s globálním oteplováním planety, tvrdí autoři práce. Využili klimatického modelování, z něhož vyplývá, že právě tato příčina je v prodloužení a zesílení pylové sezony dominantní. Existují také náznaky, že tento nárůst může pomáhat zesilovat i rostoucí koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.