Brněnská firma postaví výzkumné zařízení pro vesmírnou stanici. Bude se v něm zkoumat imunita nebo recyklace moči

SAB Aerospace má smlouvu s Evropskou kosmickou agenturou na kompletní výrobu a zajištění hardwaru pro tři experimenty, které za tři roky odletí na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) do evropského modulu Columbus. Vyrobí jakési schránky pro experimenty, které pasují do inkubátorů přímo na ISS.

Na prvních zjednodušených prototypech zařízení pracují v SAB už v těchto dnech. Tyto modely poslouží k dalšímu testování, při kterém se ověří, jak schránky vyhovují biologickým vzorkům. Cílem je zjistit, jak zařízení dále upravit, aby bylo pro vzorky co nejpřívětivější a cesta do vesmíru pro ně co nejpohodlnější.