Brněnská firma se zapojí do projektu planetární obrany proti asteroidům

„V říjnu roku 2022 narazí kosmická loď Dart do tohoto měsíce, což bude mít za následek trvalou změnu jeho oběžné dráhy kolem asteroidu,“ uvedla společnost. Dart by měl ze Země odstartovat 22. července 2021.

Do mise by se měly zapojit i další české firmy. Švédsko-finsko-česko-německé konsorcium za účasti odborníků z Geologického ústavu Akademie věd ČR a české firmy Space Systems Czech vyvíjí právě satelit Apex. „Připravujeme vědeckou náplň mise, tedy plánování a interpretaci pozorování, a dále takzvané science requirements, sloužící jako podklad k návrhu přístrojů, vlastní sondy a operačního plánu,“ uvedl Tomáš Kohout z Geologického ústavu AV ČR.

V rámci mise Hera by pak v roce 2024 měla odstartovat raketa Ariane 6, svého cíle dosáhne o tři roky později. Bude zkoumat asteroid a jeho měsíc a vyhodnotí dopady nárazu Dart do něj.

Didymos a jeho měsíc pro Zemi podle NASA nepředstavuje žádnou hrozbu, ale je ideálním cílem pro takovou zkoušku. NASA považuje za snadnější měřit v binárním systému změny v oběžné dráze menší planetky kolem větší než sledovat změny v letové dráze jedné planetky kolem Slunce.

Podstatou takové planetární obrany je snaha ovlivnit dráhu letu hrozící planetky. Především jde o urychlení nebo zbrzdění rychlosti tělesa, které by tak do předpokládaného bodu srážky dorazilo dříve nebo později než Země. V závislosti na dostatku času by k tomu stačilo i relativně nepatrné ovlivnění letu. Špatně připravený zásah, který by způsobil rozpad tělesa, by ale naopak mohl znamenat nepředvídatelné riziko.