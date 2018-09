Sonda Hajabusa 2 vypustila na asteroid Ryugu dva roboty. Budou tam poskakovat a odebírat vzorky

Skákající roboty

JAXA prozatím nezískala snímky potvrzující úspěšné přistání, ze získaných technických dat ale dosednutí předpokládá. Agentura vychází mimo jiné z údajů o elektrickém napětí, které u robotů pokleslo přesně v okamžiku, kdy by se dostaly do stínu, pokud by byly na povrchu.

Zajímavý je způsob pohybu robotů po povrchu. Kvůli mimořádně nízké přitažlivosti není možná jízda, neboť by aparát od asteroidu odpoutala, rovery proto budou poskakovat. Každý skok, který potrvá 15 minut, umožní přesun robota až o 15 metrů, uvedl portál Space.com.

Sonda Hajabusa 2 nese ještě kontejner MINERVA-II 2, ve kterém je robot Rover-2, a přistávací modul německé výroby MASCOT. Německý aparát by měl dosednout na asteroid počátkem října, Rover-2 pak až v příštích měsících.

S prvním sběrem vzorků z povrchu JAXA počítá na konci října. Příští rok v březnu či dubnu pak sonda vystřelí na asteroid projektil, který na povrchu vytvoří malý kráter. Z jeho nitra pak chce JAXA odebrat vzorek.