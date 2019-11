Ochrana Země před dopadem asteroidu. Evropská vesmírná agentura schválila misi Hera

Projekt DART (Double Asteroid Redirection Test) by měl být první misí s předvedením jedné z technik obrany naší planety – změny pohybu planetky kinetickým nárazem. Jde o zasažení Dydimosu B kosmickým aparátem s cílem ovlivnit jeho let, byť nepatrně.

Video of ESA’s Hera asteroid mission is go

Do mise by se měly zapojit i české firmy. Švédsko-finsko-česko-německé konsorcium za účasti odborníků z Geologického ústavu Akademie věd ČR a české firmy Space Systems Czech vyvíjí právě satelit Apex. „Připravujeme vědeckou náplň mise, tedy plánování a interpretaci pozorování, a dále takzvané science requirements, sloužící jako podklad k návrhu přístrojů, vlastní sondy a operačního plánu,“ uvedl Tomáš Kohout z Geologického ústavu AV ČR.

Poté, co sonda DART do menšího z asteroidů narazí, přijde na řadu Hera. Ta bude mapovat kráter vzniklý po nárazu. Sondu Hera, jež bude samostatně operovat v blízkosti asteroidu a bude využívat samostatně generovaný a automaticky zpřesňovaný model cílového tělesa, budou doprovázet dva nanosatelity.

Technologii vyvíjenou pro malou sondu Apex bude podle Kohouta možné využít i v budoucnosti. „Použití takovýchto malých sond umožní provést detailní specializovaná pozorování asteroidů z blízké vzdálenosti (stovky metrů), aniž by byla ohrožena mateřská sonda Hera. Apex nebude mít přímé radiové spojení se Zemí, jen zprostředkovaně přes sondu Hera, a proto se bude muset pohybovat autonomně včetně navigace a manévrů ke korekci dráhy, uvedl Kohout.

Právě autonomní navigace včetně autonomního generování trojrozměrného tvaru asteroidu se podle něj uplatní v následujících vesmírných misích, které budou sestaveny z malých sond podobných sondě Apex.

Srážka s asteroidem Zemi nyní nehrozí

Modré planetě dopad nějaké planetky nyní bezprostředně nehrozí, nicméně podle odborníků takové nebezpečí do budoucna vyloučit nelze. Vědci proto věnují přípravě ochrany před takovou katastrofou velkou pozornost a rozpracovávají různé scénáře, jak by ji bylo možné odvrátit.

Vesmírné agentury podle serveru space.com v takovém případě počítají s nutností spojit mise dvou různých typů. První by měla být průzkumná, díky níž by experti získali údaje potřebné k co nejpřesnějšímu zhodnocení situace. Druhou fází by měly být projekty k odvrácení katastrofy, jestliže se potvrdí, že taková akce je nezbytná.

Podstatou takové planetární obrany je snaha ovlivnit dráhu letu hrozící planetky. Především jde o urychlení nebo zbrzdění rychlosti tělesa. V závislosti na dostatku času by k tomu stačilo i relativně nepatrné ovlivnění letu. Špatně připravený zásah, který by způsobil rozpad tělesa, by ale mohl znamenat nepředvídatelné riziko.