Devadesát tisíc nakažených dětí v USA za dva týdny. Covid dostanou snadno, umírají na něj jen výjimečně

Podle tohoto výzkumu tedy pro děti samotné není nový koronavirus v jeho současné podobě velkou hrozbou; větší problém ale může znamenat pro jejich rodiče a další příbuzné, s nimiž přicházejí pravidelně a dlouhodobě do styku. Řada studií z poslední doby totiž ukazuje, že zejména starší děti (ve věku nad 14 let) šíří částice viru SARS-CoV-2 podobně intenzivně jako dospělí. Právě děti totiž nejčastěji šíří běžnou rýmu a další nachlazení způsobované jinými koronaviry – podobně zřejmě rozšiřují i nový, smrtící koronavirus.

Že to nejsou jen nějaké teoretické modely, které fungují v počítačích nebo laboratořích, dokazuje množství případů z celého světa. Ten zřejmě nejznámější se odehrál v Izraeli, zemi, která se zpočátku s pandemií vypořádávala velmi dobře.

Během současné druhé vlny tam ale nemoc proniká do škol i mezi ty nejzranitelnější. Izraelská média informují o případu, kdy v jedné z místních škol dostal nemoc student a během několika dní nakazil 25 učitelů.

Podobné zkušenosti mají i německé školy, kde v některých spolkových zemích se už děti po prázdninách do škol vrátily. Například v Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde začal školní rok již na začátku srpna, už ale během prvního týdne některé z nich musely zavřít – virus se v nich šířil příliš rychle a nekontrolovaně.

Desítky mrtvých dětí

Výše uvedená studie sledovala i množství dětí, které nemoci podlehly. Je jich statisticky jen velmi málo a drtivá většina z nich měla nějaké předchozí zdravotní problémy. Práce uvádí 86 dětí, které od začátku epidemie ke konci července na covid v USA zemřely – smrtnost dětí je tedy asi 0,03 procenta. Z celkového počtu zemřelých (ke konci července to bylo 133 tisíc Američanů, nyní to je už 162 tisíc) na nový koronavirus to je tedy 0,06 procenta. Dvacet amerických států zatím ještě nezaznamenalo ani jedno úmrtí dítěte spojené s covidem-19.