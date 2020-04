Povinné vakcíny u dětí nezpůsobí horší průběh COVID-19. Očkujte, nabádá lékařka

Rodiče by neměli kvůli epidemii nemoci COVID-19 odkládat očkování malých dětí. V populaci by podle pediatričky a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové mohlo přibýt jiných infekcí, což by pro děti i pro celé zdravotnictví znamenalo velkou komplikaci. Praktičtí lékaři už na začátku března pacienty vyzvali, aby omezili zbytné návštěvy jejich ordinací. Před zamýšlenou návštěvou jim mají raději zavolat.