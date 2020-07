Zapomenutá hrdinka pašovala náboje přímo na svém těle. Nacisté ji při výsleších krutě mučili

„Pravděpodobně od poloviny 30. let byla členkou komunistické strany. Hned po březnu 1939 začala ve spolupráci s Františkem Pekáčkem vyrábět ilegální tiskoviny. Pekáček byl jejím sousedem v Papírenské ulici v pražské Bubenči. Vedle domku měl zahradnictví, kde měl tajné tiskařské zařízení,“ vysvětluje historička Plachá.

Zdeňka Varhulíková se narodila 19. března 1913 v Praze do rodiny bývalého legionáře. Než stihla dostudovat, aby se mohla stát středoškolskou učitelkou, přišel 17. listopad 1939 a nacisté vysoké školy uzavřeli. To už Varhulíková pomáhala v odboji.

Přestože její dopisy na rozloučenou se objevily už před rokem 1989, komunisté z nich tehdy vypustili některé důležité pasáže – především ty o Bohu a víře. Historička Pavla Plachá z Ústavu pro studium totalitních režimů ale nyní v historické revue Paměť a dějiny publikovala poprvé její dopisy v plném znění a rekonstruovala její příběh. Od vzniku dopisů a úmrtí Zdeňky Varhulíkové uplynulo v neděli přesně 76 let.

Varhulíková se stala obětí zátahu gestapa, které ji zadrželo a teprve až následně odhalilo, jakým způsobem se zapojila do odboje. Následovaly brutální výslechy, při kterých ji nutili prozradit další informace a spolupracovníky.

Nacisté ji zatkli v lednu 1943, paradoxně ale ne kvůli tisku letáků a pašování nábojů. „Její zatčení se primárně netýkalo odhalení její skupiny, o té tehdy asi ještě gestapo nevědělo. Byla zadržena koncem ledna 1943 v rámci zátahu proti Učitelské unii, ve které byla aktivní. To byla organizace pokrokových učitelů, která ale nesdružovala pouze komunisty. Tato unie byla za války zakázaná, ale kontakty i nadále fungovaly,“ popisuje Plachá.

Pašování se účastnila sama a munici převážela přímo na svém těle. „Měla na sobě přivázaný nějaký pás, do kterého schovávala náboje a střelný prach. O její velké statečnosti svědčí to, že tuto odbojovou činnost podnikala od léta 1942, tedy po dvou výjimečných stavech v protektorátu, kdy se běžně popravovalo i za menší provinění,“ dodává historička. Gestapo ale nakonec dostihlo i Varhulíkovou.

„Byla vězněna několik měsíců na Pankráci a k výslechům ji převáželi do Pečkárny (řídicí úřadovna pražského gestapa –⁠ pozn. red.). Ze vzpomínek jejích spoluvězeňkyň vyplývá, že byla fyzicky mučena a z výslechů se vracela vždy ve zbědovaném stavu,“ upřesňuje historička.

Po několika měsících z ní už zřejmě nacisté vymlátili dostatek informací, a proto vyšetřování uzavřeli, případ předali soudu v Drážďanech a Varhulíkovou převezli do tamního vězení, aby tam čekala na zahájení procesu. Podle Plaché se jí díky tomu překvapivě zlepšily podmínky věznění.

„Byla to věznice soudu, kde pracovaly civilní osoby, nebyli to primárně nacisté jako ve věznicích gestapa. Takže tam žila paradoxně zřejmě v lepších podmínkách než na Pankráci. Zdeňka Varhulíková tak popisovala, že tam byly v mezích možností přijatelné podmínky, a vzpomínala i na dobré zacházení ze strany dozorkyň,“ vysvětluje historička.

V posledních dopisech na rozloučenou Varhulíková například píše, že mohla být ve vězení ve svém oblečení, měla většinou dostatek jídla a na noc sice povinně pouta na rukou, ale jen „pro formu“.

Tajný dopis pro rodinu ukryla německá dozorkyně

V březnu 1944 se v Drážďanech konal soudní proces s Varhulíkovou a jejím kolegou z odboje Pekáčkem. Oba za své zapojení do boje proti nacismu dostali trest smrti. Odsouzení mohli v tomto případě napsat dopis na rozloučenou. A nacisté je téměř vždy – na rozdíl později od komunistů – rodině odesílali.

„Přicházely jim ale samozřejmě s nějakou časovou prodlevou a cenzurované. Vězni se proto už sami radši k nějakým věcem nevyjadřovali, nebo se to snažili skrýt do různých šifer, případně to pak rodině přišlo s cenzurovanými pasážemi. Je možné, že některý dopis cenzurou neprošel a nebyl odeslán jako celek. Někteří lidé také dopis na rozloučenou nepsali, třeba také proto, že byli souzeni ve zrychlených řízeních nebo u stanných soudů,“ upřesňuje Plachá.

Vzhledem k tomu, že Varhulíková měla dobré vztahy s dozorkyní, mohla kromě oficiálního dopisu, kde nesměla psát narovinu, napsat ještě dopis rodině také tajně.