Nacistům škodila jako laborantka a zastřelila konfidenta. Zapomenutou hrdinku Manku stihla smrt v Mauthausenu

Muže museli otrávit nadvakrát

Vlak dorazil do Mauthausenu 9. dubna 1945 dopoledne a vězni se vydali asi na hodinovou cestu od nádraží do tábora. Během té doby je také zastihl letecký poplach. Mauthausenský velitel Franz Ziereis je podle Arnoldových vzpomínek nejprve nechtěl přijmout, protože tábor se měl záhy evakuovat. Udělal to údajně až po naléhání gestapáka Baara.

„Celý den stáli jsme před politickým oddělením bez vody a jídla, vystaveni urážkám a špatnému zacházení kolemjdoucích esesmanů. Teprve pozdě večer jsme byli odvedeni ke koupelně, kde jsme přenocovali,“ popsal Arnold další osud vězňů z transportu.

Druhý den, 10. dubna 1945, vyvedli vězněné na malý dvorek u krematoria a oddělili muže a ženy. Muži se pak museli vysvléknout do naha a ženy odvedli do takzvaného bunkru. Následně se dozorci zeptali, zda je ve skupině nějaký Němec. Arnold, který pocházel z Vídně, se přihlásil, a to mu zachránilo život. Odvedli ho k výslechu a muže nahnali do plynové komory.

„Když jsem se od výslechu vrátil, seděly na levé straně bunkru ženy z našeho transportu a povídaly si. Při tom jsem zaslechl rozmluvu dvou vojáků, kteří si vyprávěli, že ženy mají být také odstraněny. Pokud jsem se dozvěděl od ostatních vězňů, byli muži v plynové komoře jen přiotráveni, jelikož plyn někam unikal. Proto musel být do komory vpuštěn znovu, aby byli vězni usmrceni,“ vzpomínal přeživší.