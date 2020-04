Nespoléhejte se na očkování proti koronaviru, varují přední světoví experti

V rozhovoru pro deník The Observer Nabarro uvedl, že veřejnost by neměla předpokládat, že bude fungující široce použitelná vakcína proti novému koronaviru vyvinuta v blízké budoucnosti; naopak lidé se budou muset přizpůsobovat této stále přítomné hrozbě.

„Nemusí se podařit vyvinout bezpečné očkování proti jakémukoliv viru,“ tvrdí expert. „Pokud jde o vývoj vakcíny, některé viry jsou velmi, velmi složité - takže v dohledné budoucnosti si budeme muset najít způsoby, jak s tímto virem dále žít.“ Podle vědce to znamená především naučit se co nejlépe izolovat ty, kteří vykazují známky nemoci a také jejich kontakty. Starší lidé budou muset být podle Nabarra mnome lépe chráněni a kromě toho bude zapotřebí dlouhodobě zajistit kapacitu nemocnic. „Stane se to pro nás novým normálem,“ dodal vědec.