Tání ledu v Grónsku vloni přispělo ke zvýšení hladiny oceánů ze 40 procent

Až do konce dvacátého století byl stav grónského pevninského ledovce stabilní – ztrácel přibližně tolik ledu, kolik získával. Obsahuje přitom tolik vody, že kdyby celý roztál, zvýšilo by to hladinu oceánů o celých sedm metrů. Podle autorů studie, která vyšla v polovině dubna v odborném časopise The Cryosphere, je příčina toho, proč led tak rekordně tál, nečekaná.

Roku 2019 to totiž nebyly nadprůměrně vysoké teploty, ale především nezvykle vysoký tlak vzduchu spojený s globálním oteplováním. Právě tyto systémy způsobily, že nad jižním Grónskem nevznikal dostatek oblačnosti. Na led kvůli tomu mohlo dopadat více přímého slunečního světla, které vedlo k tání povrchu ledovce. Navíc méně mraků znamená méně sněžení – sněhu napadlo o 100 miliard tun méně oproti průměru z let 1980–1999.