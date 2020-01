Zapomenutá hrdinka z Brna postřelila tři gestapáky. Žádné jiné ženě v odboji se to nepodařilo

„Krátce po příchodu do své kanceláře byl Bohatec telefonicky vyzván, aby se dostavil k vrchnímu starostovi města Brna k jednání v ,hospodářské záležitosti'. (…) Na radnici však gestapáci Bohatce okamžitě zatkli a odvezli do budovy bývalé právnické fakulty na Veveří č. 70, hlavního sídla řídící úřadovny,“ popisuje Břečka. Ještě ten večer Antonín Bohatec ve své cele v Kounicových kolejích zemřel. Dle protokolu gestapa se oběsil.

Pistoli držela v ruce zřejmě poprvé, přesto zranila tři gestapáky

Jeho manželka ovšem nic netušila, přesto měla podezření, když její muž nepřišel jako obvykle domů na oběd. Škacha se tak šel na obecní úřad zeptat, co se stalo, a vydával se přitom za Bohatcova synovce. Tam mu bylo řečeno, že tajemníka ráno povolali na radnici, odkud se ještě nevrátil. Při cestě zpět do Sibiřské ulice potkal Škacha příslušníky gestapa, kteří šli do bytu Bohatcových. Parašutistovi se je podařilo předběhnout, zabarikádoval dveře a s Bohatcovou a Alžbětou Sommerovou, kterou rodina také ukrývala před transportem do koncentračního tábora, utekli oknem ven. V té době už dle Břečky nacisté stříleli do dveří a vnikli do bytu.