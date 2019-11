Na Marsu je hmyz, překvapil kolegy vědce americký entomolog. Věří, že důkazy našel na fotografiích

Profesor Romoser je uznávanou autoritou v oboru entomologie, proto je překvapivé, že se vydal na tak nejistou půdu. Svou teorii přednesl na prestižní vědecké konferenci, nevyjádřila se k ní ale ani odborná expertíza, ani neprošla recenzním procesem.

Nicméně o hypotéze „marťanského hmyzu“ informovala oficiální cestou Ohijská univerzita – domovský ústav profesora Romosera. Pracoval tam 45 let a založil na ní Institut tropických nemocí a také strávil dvacet let jako výzkumník ve vědeckém středisku americké armády. V letech 1973 až 1998 byl autorem a spoluautorem čtyř vydání učebnice The Science of Entomology.

Popularizační vědecké weby jsou k výsledkům výzkumu skeptické, vyčítají mu izolovanost a nevěrohodnost důkazů, které jsou založené jen na vizuální podobosti geologických útvarů s některými druhy hmyzu žijícími na Zemi.

„Na Marsu byl a stále je život,“ tvrdí však Romoser. Několik let studoval veřejně dostupné fotografie, které pořídily americké sondy. Podle něj jsou vidět známky hmyzu živého i zkamenělého. „Mezi marsovskou faunou podobnou hmyzu existuje značná rozmanitost. Má rysy podobné pozemskému hmyzu, které odpovídají pokročilejšímu vývoji – jde například o přítomnost křídel, různě strukturované části končetin nebo schopnost obratného letu nebo plachtění,“ tvrdí entomolog.