Jako legendární valkýry. Vikinské ženy byly podle výzkumu vysoké, silné a dobře živené

Archeologové z univerzity v německém Tübingenu s pomocí nejmodernějších technologií analyzovali zuby a kosti těl nalezených ve Skandinávii a porovnávali je s databází Europe's Global History of Health Project, která zahrnuje údaje o tělech nalezených na více než dvou tisících lokalitách za dobu posledních dvou tisíc let.

Psát ve slově viking malé, nebo velké písmeno? Je to složitější, než se zdá. Pravidla připouštějí obě verze, Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český se přiklání k té s malým písmenem. Vikingové totiž zřejmě nikdy nebylo etnografické (kmenové) pojmenování, nýbrž jen obecné pojmenování jistého typu germánských bojovníků.

U skloviny byly výsledky velmi jednoznačné: muži i ženy ve Skandinávii dostávali podobně kvalitní potravu, poškození zubů bylo totiž hodně podobné. Výzkum délky stehenních kostí to potvrdil – delší kosti ukazují na vyšší postavu, která je zase indikátorem dobrého zdravotního stavu a dostatečné stravy.

„Pracujeme s hypotézou, že když ženy a dívky dostávají méně jídla a péče než muži a chlapci, objeví se to na poškození jejich tkání,“ uvedla Laura Maravallová, která na projektu pracovala. „Rozdíl mezi muži a ženami je tedy také měřítkem rovnosti pohlaví v populaci,“ dodala.

Podle výzkumníků jsou malé rozdíly mezi pohlavími vysvětlitelné především způsobem obživy. Zemědělství, tedy především pěstování obilí, bylo mužskou prací, protože vyžaduje značnou fyzickou sílu – ale také ženská práce, která spočívala zejména ve starosti o domácí zvířectvo, byla jednak důležitá, ale současně i fyzicky náročná.

Autoři výzkumu také poukázali na to, že skandinávské ženy na tom byly mnohem lépe než ty, které žily v jiných oblastech světa – zejména ty, jež žily ve Středomoří a východní Evropě. I to byl zřejmě důvod, proč se seveřankám podařilo lépe si udržet svou společenskou roli i v dalších staletích.

Vědci věří, že tento vliv přetrval do značné míry i do současnosti: Norsko, Dánsko, Švédsko a Finsko se i ve 21. století umisťují v mezinárodních srovnáních vysoko, co se týká žen, ve vzdělání, kvalitě života, ekonomické prosperitě nebo délce dožití.