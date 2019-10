Asteroid, který vyhladil dinosaury, změnil oceány na kyselinu, ukázal výzkum

Bezprostředním důsledkem dopadu asteroidu bylo zatím poslední velké vymírání druhů; věda ale doposud nebyla schopná popsat, čím přesně to asteroid Chicxulub způsobil. Nejnovější výzkum ukazuje, že zásadní vliv měly změny v oceánech vyvolané tímto kosmickým tělesem.

A právě na těchto mikroskopických organismech se silné okyselení oceánu projevilo velmi intenzivně: voda byla tak kyselá, že to neumožnilo planktonu vybudovat si ochranné schránky. Pokud vůbec vznikly, kyselá voda je rozpustila.

To se ale změnilo po jeho pádu; kyselost v té době začala intenzivně stoupat. Klíčovým se ukázal průzkum jedné holandské jeskyně – tam se našlo velké množství skvěle zkoumatelných usazenin včetně zbytků zkamenělého pravěkého planktonu.

A to vedlo k jejich vymření, což mělo poté dramatický dopad na celý ekosystém: na planktonu je závislý veškerý život v horních vrstvách oceánu. To narušilo uhlíkový cyklus v pravěkých mořích a způsobilo masivní vymírání – jeho projevy musely proniknout i na pevninu. Muselo trvat miliony let, než se úroveň kyselosti moří opět vrátila na původní hodnoty.

Jde jen o jedno z vysvětlení příčin této pravěké katastrofy. Letos vyšly dvě studie, které upozornily, že vliv mohly mít také masivní sopečné erupce v oblasti dnešních Dekkánských trap v Indii.